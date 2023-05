Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Konzept für die Eröffnung der Badesaison hatte der Enkenbach-Alsenborner Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) bereits in der Ratssitzung am 20. Mai vorgelegt. In die mittlerweile geltenden Vorschriften der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie passt sich der bisherige Plan der Ortsgemeinde fast nahtlos ein. Der Rat beauftragte den Ortschef damit, das Konzept in diesem Rahmen umzusetzen.

„Wir können das Schwimmbad wie geplant zum 6. Juli öffnen“, verkündete der Ortsbürgermeister den Ratsmitgliedern am Mittwochabend im großen Saal des Sängerheims.