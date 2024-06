Sind das siamesische Rotkehlchen-Zwillinge? Diese Frage stellte sich ein Ehepaar kürzlich beim Blick in ein Vogelnest auf seiner Terrasse. Dort hatte eine Vogelmutter gebrütet. Was da aus den Eiern kam, sah zunächst seltsam aus.

Im vergangenen Jahr hat das Ehepaar Laufer ein Haus in Trippstadt bezogen. Renovierungsarbeiten standen unter anderem im Bad an. Was dort ausgebaut wurde, kam zunächst auf die Terrasse und wurde mit einer Plane abgedeckt. Eines Tages vernahm das Ehepaar ein Piepsen. Wie sich herausstellte, hatte eine Rotkehlchenmutter in der abgebauten Toilette ein Nest für sich und ihre Küken gebaut.

Siamesische Zwillinge

„Wir haben mitgefiebert und darauf geachtet, dass wir nicht zu oft auf die Terrasse gehen, damit die Mutter wieder zu ihrem Nest zurückkehren kann“, berichtet Hannah Laufer. Zwei Jungvögel boten einen seltsamen Anblick: Ihre Beine schienen miteinander verbunden zu sein. Waren es siamesische Zwillinge? Fliegen war den beiden nicht möglich. Ursprünglich lautete der Plan, die Vögel einer befreundeten Tierärztin zu geben. Die „Zwillinge“ sollten untersucht und anschließend getrennt werden.

Doch dann wurde einer der Vögel tot aufgefunden. Die Tierärztin berichtete von der Gefahr einer Blutvergiftung für den noch lebenden Vogel. Er wurde in eine Tierauffangstation in Hochspeyer abgegeben. Dort stellte sich heraus, dass die Vögel keine siamesischen Zwillinge waren, sondern durch einen dünnen, durchsichtigen Faden verbunden waren. Die Vogelmutter hatte diesen wohl beim Nestbau benutzt. Beide Vögel hatten sich nach dem Schlüpfen darin verheddert.