Das Jahr 2021 hat das Herz des Pilzsammlers nur sporadisch erfreut. Auch Experte Wolfgang Peltz kann sich nicht so recht erklären, woran es lag, dass sich viele beliebte Speisepilze rar machten oder gar ganz ausblieben.

„Im Frühling und Frühsommer ging es noch vielversprechend los“, sagt Peltz. Es war die Zeit des Pfifferlings. Das würzige, goldgelbe Schwammerl schoss vielerorts explosionsartig aus der Erde. „Das galt für alle Leistlinge“, sagt Peltz. „Auch Stoppelpilze waren gut vertreten. An einer Stelle habe ich so viele davon auf einem Haufen gesehen wie noch nie zuvor.“

Die Röhrlinge blieben weg

Die Vegetationssaison in puncto Pilze fiel aber ganz unterschiedlich aus: Ließen sich in der warmen Jahreszeit noch Sommersteinpilze entdecken, so hieß es im Herbst: Totalausfall! „Ob Fichtensteinpilz oder Marone – die Röhrlinge blieben weg“, konnte auch der Hochspeyerer Experte bis auf einen schwarzhütigen Steinpilz keine Exemplare dieser wohlschmeckenden Arten ergattern. „Vielleicht war es zu trocken oder die Temperatur hat nicht gestimmt“, kann sich Wolfgang Peltz nur so erklären, dass der Niederschlags- und Temperaturverlauf übers Jahr gesehen gerade die Röhrlinge vom Sprießen abhielt.

Pfifferlinge kommen zweimal

Wie zu Beginn der Saison so gab es auch zu ihrem Ende wieder Pfifferlinge: „Mir wurde von Unmengen Trompetenpfifferlingen berichtet, die bei den ersten Frösten aus der Erde gekommen waren“, sagt er. Den Sammlern habe er aber wegen der eisigen Temperaturen vom Verzehr abgeraten, weil die Pilze eventuell gefroren und wieder aufgetaut sein könnten. „Dabei kann sich das Eiweiß zersetzen und auch essbare Pilze werden ungenießbar, ähnlich wie bei Fleisch“, ruft er dazu auf, diese besser im Wald zu lassen.

Obwohl die Ausbeute 2021 durchwachsen ausfiel, war es für den Fachmann dennoch ein „ganz besonderes Pilzjahr“: „Ich habe interessante Arten wie zum Beispiel rote Korallen entdeckt“, freut sich Peltz auch über Funde, wenn diese nicht im Kochtopf landen.