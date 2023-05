Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit fast zehn Jahren gibt es den Bikepark in Trippstadt nun schon – aber so einen Ansturm wie in den vergangenen Monaten hat er noch nie erlebt. Mit der Öffnung Ende Mai nach dem Lockdown wurde er regelrecht vor allem von Familien überrannt. Die Jüngsten kommen schon mit dem Laufrad. Die ambitionierten Fahrer nehmen den Ansturm jedoch ganz gelassen.

„Wir und die Gemeinde sind froh, dass der Bikepark auch von Familien so gut angenommen wird.“ Wenn Ralf Drumm dies sagt, klingt es ganz und gar nicht danach, als meine er es nicht ernst.