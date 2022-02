Der Tourismus, speziell der Fahrradtourismus, soll in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg angekurbelt werden. Ein Bike-Inn, ein gastronomischer Betrieb speziell für Radfahrer, könnte einen Teil dazu beitragen. Er könnte auf dem ehemaligen Gelände des US-amerikanischen AFN-Senders bei Sambach entstehen.

Das Areal befindet sich am Lautertalradweg nur wenige hundert Meter vom zukünftigen Bachbahnradweg entfernt. Der 1952 errichtete Sendemast wurde im Sommer 2020 gesprengt, die Gebäude blieben erhalten. Nun könnten der vordere Teil in eine gastronomische Einrichtung und das rückwärtige Gebäude als Lagerraum umfunktioniert werden.

Bauvoranfrage gestellt

Der potenzielle Betreiber habe das Vorhaben bereits im Bauausschuss vorgestellt, teilte Ortsbürgermeister Stefan Kölbel (SPD) in der Ratssitzung am Dienstag mit. Das Projekt entspreche nicht dem Flächennutzungsplan, auch sei die Erschließung im herkömmlichen Sinne nicht gesichert. Der Interessent habe nun eine Bauvoranfrage gestellt. Neben Sanierungsmaßnahmen müsse eine zusätzliche Druckleitung für den Kanal verlegt werden. Ob und in welchem Umfang das Projekt umgesetzt werden könne, werde derzeit von der Kreisverwaltung geprüft, so Kölbel. Nachdem geklärt wurde, dass für die Ortsgemeinde keine Kosten entstehen, stimmte der Rat der Bauvoranfrage einvernehmlich zu.