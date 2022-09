Harald Lauer heißt der neue Pächter der ehemaligen Gaststätte Kaiser’s. Ein klassisches Restaurant wird es hier nicht mehr geben. Das sieht das neue Konzept nicht vor. Eine Bierkneipe soll es sein. Hungern müssen die Gäste aber nicht.

Endlich wieder eine Kneipe in Mackenbach: Dieser Wunsch der Mackenbacher wird erfüllt. Die seit Dezember vergangenen Jahres geschlossene Gaststätte Kaiser's wird zukünftig kein Restaurant, sondern eine Bierkneipe werden. Die Eröffnung ist am 15. September.

Neuer Pächter des Kaiser's wird Harald Lauer, der Betreiber der früheren Gaststätte MackDu in Mackenbach sein. Nach einer Pause von vier Jahren und einem Abstecher in einen Dorfladen steigt Lauer wieder in sein gewohntes Gaststättengeschäft ein. Wichtig ist Lauer, dass die neue Dorfkneipe ein Kommunikationsort werden soll, in dem sich die Besucher austauschen können. Zurzeit wird noch kräftig gearbeitet in der Traditionswirtschaft in der Hauptstraße, bevor am 15. September die Eröffnung gefeiert werden kann. Verschiedene Maßnahmen wurden durchgeführt, um Heizkosten zu sparen, so Lauer. Im linken Teil der Gaststätte bekommt ein großer Stammtisch Platz. Wenn es möglich ist, sollen auch einzelne Stehtische mit Barhockern neben den normalen Tischen in der Gaststätte oder im Nebenzimmer aufgestellt werden. Die Theke soll wie im MackDu eine wichtige Rolle spielen. Als Vorteil sieht Lauer den Freisitz an, der teils durch den darüber liegenden Saal Kaiser überdacht ist.

Hausmannstypische Gerichte auf dem Speisezettel

Es werden hausmannstypische Gerichte angeboten. Geplant sind auch bestimmte Mottoabende mit Schnitzel oder Leberknödel. Lauer kann sich vorstellen, dass er einen bayerischen Frühschoppen anbietet, bei dem es Weißwurst und Brezeln gibt sowie passende Musik. Da Lauer Gastronomieerfahrung hat, herrscht im Ort Zuversicht, dass sich Kaiser’s wieder zu der Stammkneipe im Dorf entwickeln wird. Schon vor der Vertragsunterzeichnung war der Gemeinderat vom Konzept einer Dorfkneipe, in der man wieder gemütlich an der Theke verweilen kann, überzeugt, erklärt Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD).