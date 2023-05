Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den Biergärten der Sickingenstadt ist auch in diesem Sommer um 22 Uhr Feierabend. Die FWG-Fraktion im Stadtrat scheiterte in der jüngsten Sitzung mit ihrem Antrag, die Ausschankzeiten in der Außengastronomie auszuweiten.

FWG-Fraktionschef Franz Wosnitza hatte argumentiert, dass die Gaststätten durch die Einschränkungen der Pandemie erhebliche Einbußen verzeichnet hätten und längere Ausschankzeiten