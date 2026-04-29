In einem Bienenvolk in Weilerbach wurde ein Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut nachgewiesen. Das Kreisveterinäramt richtet deswegen einen Sperrbezirk ein.

Die Amerikanische Faulbrut (AFB) ist eine bösartige Bienenkrankheit, die durch das Bakterium Paenibacillus larvae ausgelöst wird. Das Bakterium befällt ausschließlich die Bienenbrut und führt schnell zu deren Absterben, wodurch Völker großen Schaden nehmen könnten, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. „So geschwächt, kann ein Bienenvolk innerhalb kurzer Zeit verenden.“ Meist gelange der Erreger über kontaminierten Honig oder Waben in den Bienenstock und werde über Bienenkontakt, Ausrüstungsgegenstände und Futteraustausch verbreitet. „Für Menschen ist der Erreger dagegen absolut unbedenklich.“ Auch der Verzehr von Honig aus dem betroffenen Gebiet berge keinerlei Gefahren, betont die Behörde.

Sperrbezirk eingerichtet

Um eine weitere Ausbreitung der gefährlichen Bienenseuche zu verhindern, wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von rund drei Kilometern um den betroffenen Bienenstand eingerichtet. Laut Kreisverwaltung sind die Gemarkungen von Weilerbach, Schwedelbach, Rodenbach, Pörrbach, Erzenhausen, Eulenbis und Mackenbach betroffen. Die Allgemeinverfügung des Veterinäramts gelte ab Donnerstag, 30. April. Innerhalb des Sperrbezirks gibt es ab sofort strenge Auflagen gemäß der Bienenseuchen-Verordnung: So dürfen Bienenvölker, Bienen, Waben, Honig und benutzte Gerätschaften nicht aus den Ständen entfernt und keine neuen Bienenvölker in den Sperrbezirk gebracht werden. Alle Bienenstände im Sperrbezirk werden laut Behörde amtstierärztlich untersucht und beprobt. Um die Ausbreitung der AFB effektiv zu stoppen, müsse das Veterinäramt alle Standorte von Bienenständen kennen. „Bienenhalter im betroffenen Gebiet, die ihre Haltung bisher nicht beim Veterinäramt gemeldet haben, werden daher aufgefordert, dies unverzüglich nachzuholen. Dies gilt auch für Hobbyimker mit nur wenigen Völkern.“ Meldungen unter Angabe der Völkerzahl und des Standorts sind online auf der Homepage www.kaiserslautern-kreis.de unter dem Button „Erfassung Tierhaltung“ möglich, telefonisch unter 0631 7105-450 oder per E-Mail an veterinaeramt2@kaiserslautern-kreis.de.