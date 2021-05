Sie haben dem Verein neue Mitglieder beschert: Imkerschnupperkurse. Davon ist der Vorsitzende des Imkervereins Landstuhl und Umgebung, Eckhard Richter, überzeugt. Nach 2020 fallen sie in diesem Jahr coronabedingt erneut aus. Ohne Hilfe bleiben Jungimker aber nicht.

Die Imkerei erfreut sich seit einigen Jahren eines guten Zuspruchs, liegt förmlich im Trend. Das spürt auch der Imkerverein Landstuhl und Umgebung, der in den vergangenen Jahren von 60 auf derzeit 104 Imker angewachsen ist. „Schulungen und Schnupperkurs haben zu diesem Anstieg geführt“, ist Eckhard Richter, der Vereinsvorsitzende, zufrieden mit der Entwicklung. Umso bedauerlicher ist es für ihn, dass 2020 und auch 2021 die ausgebuchten Kurse alle abgesagt werden mussten.

„Wäre für Volk störend “

Neues „Personal“ für die Bienen zu schulen, ist unter Corona-Auflagen für den Verein einfach nicht zu stemmen. Das Gesundheitsamt erlaubte den Unterricht zwar teils mit jeweils einer Person, folglich hätte der Verein mehrere Interessierte nach und nach durchschleusen können. Mit Blick auf die Bienenvölker laut Richter aber ein ziemlich utopischer Gedanke. „Ich kann nicht bei einem oder zwei Völkern alle paar Stunden die Beute öffnen, bis alle durch sind. Das wäre für das Volk mehr als störend. Auch kann kein Abstand mehr eingehalten werden“, kommentiert der Vereinsvorsitzende die Notwendigkeit der kompletten Kursabsage.

Hoffnung liegt auf Honigsachkunde-Schulung

Der Verein hofft nun auf eine Honigsachkunde-Schulung im Oktober sowie auf den nächsten Schnupperkurs 2022. Denn ein „Internet-Lehrgang“ unter dem Motto „...so könnte es gehen“ funktioniert laut Richter auch nicht. „Theorie vermitteln über Online-Kurse ist bei dieser lebendigen ,Materie Biene’ nicht möglich!“

Für den Hobbyimker sind „Naturfreunde“, die glauben, imkern werde ohne fachliches Grundwissen und ohne Verein aus dem Ärmel geschüttelt, suspekt. Es stimme ihn traurig, wenn Discounter Bienenkästen samt Grundmaterial verkauften, die Tiere im Internet bestellt würden und ganz ohne Hygiene und Lebensmittelkunde, ohne Fachkenntnisse losgelegt werde.

„Die Unkenntnisse dieser Menschen führen dazu, dass Krankheiten nicht erkannt werden und diese dann in Umlauf kommen.“ Ein Beispiel dafür sei die amerikanische Faulbrut in der Region, spricht Richter eine große Problematik an, die am Ende dann viele betreffe. „Ein Möchtegern-Imker ist mit seinem kranken Volk auch noch gewandert und hat so diese Pest gleichmäßig aus der Verbandsgemeinde Weilerbach zur Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach übertragen!“ Dieser Imker, der laut Richter die Bienen auch nicht beim Veterinäramt und nicht bei der Tierseuchenkasse gemeldet hatte, sei Auslöser für die zwei Jahre Sperrbezirk gewesen, die allen Imkern zu schaffen gemacht hätten.

Auch wenn derzeit keine Schulungen stattfinden könnten, unterstütze man die Neulinge, so der Vereinsvorsitzende. „Wir stehen mit unseren Jungimkern aus den Vorjahren telefonisch immer in Verbindung, um bei Fragen helfen zu können“, berichtet der Fachmann davon, dass er, genauso wie die Bienensachverständigen oder auch die Referenten des ausgefallenen Schnupperkurses, immer mal wieder zu ratsuchenden Imkern an die Bienenstände gefahren ist, um vor Ort direkt zu helfen.

„Umlarvtag“ soll stattfinden

Corona wirkt sich aber nicht nur bei der Schulung des „Bienen-Personals“ aus. Auch die sonstige Vereinsarbeit gestaltet sich derzeit bescheiden. Allerdings will Richter am „Umlarvtag“ Ende Mai festhalten. Nach Anmeldung können sich dann Vereinsmitglieder beim Zuchtwart Karlheinz Marx reingezüchtete Larven abholen. „Unser Zuchtwart ist immer darauf bedacht, diese Zucht der sanftmütigen Bienen an Interessenten des Vereins weiterzugeben“, will sich auch der Fachmann seinen Bienenbestand mit dieser Reinzucht in Form von Ablegern für 2022 sichern. Auch wenn die Vereinsimker genug mit ihren Bienen zu tun haben, der persönliche Kontakt untereinander, der fehle, fasst Richter die aktuelle Situation zusammen.

Die Serie – Verein(t) in der Krise:

Die Pandemie hat vieles auf den Kopf gestellt. In der Serie berichten wir anhand von Beispielen, wie das Coronavirus den Vereinsalltag verändert hat. Heute den des Imkervereins Landstuhl.