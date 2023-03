Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Spuren sind unverkennbar. An der Lauter zwischen Otterbach und Kaiserslautern sind besondere Tiere am Werk. Sie haben fleißig an so manchem Baum genagt. Es ist eindeutig: Biber sind an der nördlichen Grenze Kaiserslauterns unterwegs.

Annette und Wolfgang Knieriemen staunten nicht schlecht, als sie beim Spaziergang zwischen Otterbach und Kaiserslautern drei dichtbehaarte, grau-schwarze, plump wirkende Tiere im eiskalten Wasser der Lauter