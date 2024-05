Die Synode des protestantischen Kirchenbezirks An Alsenz und Lauter hat Katrin Müller aus Rothselberg zur Stellvertreterin von Dekan Matthias Schwarz gewählt. Die Pfarrerin aus Jettenbach ist Nachfolgerin von Pfarrerin Ute Samiec aus Mehlingen, die seit März 2021 das Amt der „Seniorin“ innehatte.

Müller ist nun ständige Vertreterin des Dekans, nicht allein Abwesenheitsvertreterin, wie es die „Seniorin“ war. Hintergrund ist die Wandelung des Dekansamtes innerhalb der Landeskirche. Wie der Vorsitzende der Bezirkssynode, Michael Wilking, nach der Wahl am Freitag mitteilte, erhielt Müller 88 Ja-Stimmen. Es habe fünf Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen und zwei ungültige Stimmen gegeben.

Katrin Müller stammt aus Zweibrücken. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Wirtschaftsmathematik, bevor sie sich fürs Theologiestudium einschrieb. Sie arbeitete beim Fraunhofer Institut in Kaiserslautern und war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der theologischen Fakultät der TU Darmstadt. Zudem war sie Assistentin an der Universität Bern, wo sie anschließend über den Begriff der Seele im Alten Testament promovierte. Sie ist seit 2018 Pfarrerin und lebt mit ihrer Familie in Rothselberg im Landkreis Kusel. Dort ist ihr aus Rathsweiler (auch Kreis Kusel) stammender Ehemann Mathias Müller ebenfalls Pfarrer.

Ute Samiec war nicht zur Wiederwahl angetreten. Gegenkandidaten gab es keine. Das Dekanat zählt knapp 48.000 Kirchenmitglieder in 48 Kirchengemeinden zwischen Hinzweiler im Westen, Steinbach am Donnersberg im Osten, Münsterappel im Norden und Trippstadt im Süden. Dekan ist seit 2016 Matthias Schwarz aus Otterbach.