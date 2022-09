Wechsel im Vorsitz der Bezirkssynode des Kirchenbezirks an Alsenz und Lauter: Michael Wilking aus Erfenbach folgt auf Rudi Kochenburger.

Mit 77 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und fünf Nein-Stimmen wählte die Bezirkssynode am Freitag in Winnweiler den Erfenbacher Wilking zum neuen Vorsitzenden. Wilking, der auch dem Vorstand des CVJM Pfalz angehört, löst an der Spitze des Leitungsgremiums Rudi Kochenburger ab, der von Hinzweiler nach Kaiserslautern umgezogen ist. Stellvertretende Vorsitzende ist unverändert die Alsenborner Pfarrerin Katja Wolf.

Bei der Neubesetzung des Dekanatsjugendpfarrers entschied sich die Bezirkssynode für eine Teamlösung. Pfarrer Sebastian Best (Dörrmoschel) ist für den östlichen Bereich des Dekanats zuständig, Pfarrerin Eva Mähnert aus Wolfstein für das Lautertal. Im Kuratorium der landeskirchlichen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft (Kaiserslautern) vertritt Andrea Schur aus Winnweiler künftig den Kirchenbezirk.

Lebenshilfe stärker gefragt

Schwerpunktthema der Bezirkssynode, der 120 geistliche und weltliche Mitglieder angehören, war die Diakonie. Angesichts der hohen Inflation und der gestiegenen Energiepreise sei die Lebens- und Sozialberatung stärker gefragt, berichtete Dekan Matthias Schwarz. Ein weiteres Thema war der Strukturprozess „Zukunft-Raum-Kirche“, mit dem die Evangelische Kirche der Pfalz auf den Rückgang der Mitgliederzahl und sinkende Finanzkraft reagiert. Bis 2030 sollen in diesem Rahmen die Kirchenbezirke 30 Prozent einsparen. Zu diesem Prozess habe es eine „lebhafte Aussprache“ gegeben, sagte der Dekan. Auf Ebene des Dekanats sollen nun Arbeitsgruppen gebildet werden, die im Frühjahr Empfehlungen erarbeiten. Koordiniert werden diese Beratungen von einer Projektgruppe, die Andreas Wilking aus Katzweiler leitet.

Der Kirchenbezirk vertritt rund 48.000 Kirchenmitglieder in 48 Gemeinden zwischen Hinzweiler im Westen, Steinbach am Donnersberg im Osten, Münsterappel im Norden und Trippstadt im Süden. Dekan ist seit 2016 Matthias Schwarz aus Otterbach.