Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen versuchten Einbruchsdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung musste sich ein 41-jähriger Familienvater aus Enkenbach-Alsenborn am Donnerstag vor dem Kaiserslauterer Schöffengericht verantworten. Er soll in der Zeit vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2021 auf dem Friedhof seines Wohnortes in die Trauerhalle eingebrochen sein.

Dazu habe er eine Holztür aufgehebelt und versucht, einen stählernen Spind aufzubrechen, um daraus vermutete Wertgegenstände zu entwenden. Das war ihm allerdings misslungen. Es entstand