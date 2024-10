Betze-Geflüster: Nur zu gern hätte Marcel Correia im Dress der SV Elversberg gegen seinen Herzensklub gekickt. In beiden bisherigen Duellen ist ihm das versagt geblieben. Wenn sich am Samstag SVE und FCK zum dritten Mal begegnen, wird der 35-Jährige fernab der Kaiserlinde mitfiebern. Welchem der zwei so besonderen Vereine drückt er die Daumen?

Großkampftag an der Kaiserlinde: die Ursapharm-Arena längst ausverkauft, der „Dorfverein“ nun drauf und dran, dem Zweitliga-Rivalen