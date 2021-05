Eine Eierpalette, ein Korken und eine Schnur: Diese simplen Grundelemente haben bei Bettina Gorger, Gründerin des Enkenbacher Vereins „Prisma“, die Idee für ein Gesellschaftsspiel ausgelöst. Sie berichtet RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Gaby Böhmer von der Entwicklung.

Frau Groger, wie ist die Spielidee zum „Volltreffer“ entstanden?

Das war auch ein Volltreffer, deswegen heißt das Spiel auch so. Während der Ausbildung zum „Fachtherapeuten für Hirnleistungstraining“ vom Bundesverband für Gedächtnistraining, im Jahr 2010, wurden uns gegen Seminarende verschiedene Materialien ausgelegt. In Vierergruppen aufgeteilt, sollten wir daraus eine Spielidee entwerfen. Ich entdeckte eine große Eierpalette, einen Korken und Schnüre und sogleich sah ich viele Möglichkeiten: den Eierkarton in verschiedene Farbfelder aufteilen, die Schnur an den Korken binden und ihn dann in den Eierkarton werfen. Je nachdem, wo der Korken landet, gibt es eine Aufgabe. Die Schnur diente dazu, dass man den Korken selbst wieder zurückziehen konnte.

Das war meine Grundidee, die innerhalb von zehn Minuten stand. In meiner Gruppe ergänzte eine Teilnehmerin das Spiel noch mit der Idee der Bewegungsübung. Bewegungsübungen regen den Kreislauf an und fördern somit die geistige Leistungsfähigkeit. Wir haben dann gemeinsam den Bewegungsreim gedichtet.

Wie kam es zu der Veröffentlichung und Vermarktung?

Ich war überzeugt, dass dies Spiel druckreif ist. Auf Rückfrage teilten mir die anderen Gruppenteilnehmer und auch das Leitungsteam mit, dass von ihrer Seite kein Interesse an einer Veröffentlichung bestünde. Daraufhin bekam ich die mündliche Genehmigung, das Spiel auf eigene Faust zu veröffentlichen.

Die Suche nach einem Verlag begann. Ich stieß auf den Vincentz Network Verlag in Hannover. Dort stellte ich die Spielidee ausführlich vor. Die Ausarbeitung dauerte dann rund zwei Jahre, bis es soweit war. Es war ein langer Weg.

Vieles musste verändert werden, damit die Herstellung möglich wurde. Aus dem Eierkarton wurde ein flaches Spielbrett. Ein kleiner Luftballon mit Sand gefüllt dient als Ball, der nicht rollen darf. Da hätte ich mir lieber etwas anderes gewünscht. Eine Probespielphase von Seniorengruppen mit unterschiedlichen Intelligenzgraden folgte. Schließlich kam es im September 2013 auf den Markt.

Wie kommt das Spiel an?

Im letzten Sommer startete ich mit Jugendlichen den Einsatz in Seniorenheimen. Dort haben wir das Spiel mit den Senioren gespielt und es wurde von jenen und der Heimleitung mit großer Begeisterung aufgenommen.

Das Ziel des Spieles ist immer, dass Menschen Wertschätzung und positive Erlebnisse haben. Es gibt dabei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und eine große Vielseitigkeit – und das macht den Senioren viel Spaß. Aber nicht nur Senioren haben ihren Spaß dabei. Vor Kurzem haben wir es mit Freunden gespielt und viel gelacht dabei.

Was interessiert Sie am Thema Demenz und Gedächtnistraining?

Mein Herz schlägt für Senioren. Bereits mit 14 Jahren begann ich im Rahmen des Konfirmandenunterrichts eine Seniorin zu betreuen. Das war ein wichtiger Grundstein für mich.

2007 startete ich im Auftrag vom Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz ein ehrenamtliches Betreuungsangebot im Wohn- und Dienstleistungszentrum des Kreisverbandes Kaiserslautern-Land des Deutschen Roten Kreuzes in Weilerbach. Dies war der Anlass, dass ich die Ausbildung beim Bundesverband mit Schwerpunkt auf Demenz begann. Nach unserem Umzug nach Enkenbach-Alsenborn haben mein Mann und ich „Prisma – Verein für Bildung und Gesundheit“ gegründet. Unser Ziel ist es, Angebote zum Erhalt und Förderung der körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit anbieten zu können. Dort bin ich im Teilzeitbereich beschäftigt.

Was sind Sie von Beruf?

Da habe ich mehrere Standbeine. Ich bin staatlich anerkannte Gymnastiklehrerin, Gemeindepädagogin mit theologischer Ausbildung, sowie Gedächtnistrainerin/ Fachtherapeutin für Hirnleistungstraining mit Schwerpunkt Demenz. Ich bin begeisterte Aqua-Trainerin und biete Kurse im Azur in Ramstein-Miesenbach und in Kaiserslautern an. Die Rückenschulkurse finden in Enkenbach statt. Gelegentlich bin ich als Referentin tätig.

Persönliches:

Bettina Groger, Jahrgang 1958, ist gebürtige Berlinerin. Sie wohnt mit ihrem Mann Ralf in Münchweiler/Alsenz. Der Sitz ihres Vereins „Prisma“ ist in Enkenbach (www.prisma-2014.de). Das Paar hat drei Kinder und drei Enkelkinder.

Beschreibung:

Das Spiel „Volltreffer“ ist ideal für gemischte Gruppen von drei bis acht Teilnehmern, kann aber ebenso gut zur Einzelbetreuung genutzt werden. Mit dem Wurf eines Sandsäckchens auf Farbtafeln bestimmen die Spieler das jeweilige Spielthema. Hinter jedem „Volltreffer“ finden sich:

- Rateaufgaben oder Gesprächsimpulse zu Obst und Gemüse oder zu Tieren

- Denkanstöße zu Redewendungen/Sprichwörtern

- ein Tastsäckchen zum Ertasten von Gegenständen

- Bewegungsübungen zu Reimen.

Hinweise zu unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unterstützen die Spielleitung. Ergänzt wird das Spiel durch kleine Farbtafeln und Farbchips, die die Feinmotorik sowie das logische Denken und Strukturieren fördern und kleine Erfolgserlebnisse vermitteln.

Produktdetails:

