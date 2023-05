Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geldforderungen per WhatsApp, fingierte Inkasso-Drohungen per Post und Warenkreditbetrug bei Internetgeschäften: Die Betrugskriminalität hat die Polizeiinspektion Landstuhl 2021 deutlich häufiger beschäftigt als in den Vorjahren.

Trotz aller Warnungen und Appelle, vorsichtig zu sein: Immer wieder gehen Bürger im Landkreis gewieften Betrügern auf den Leim, die sie mit Varianten des „Enkeltricks“ um ihr