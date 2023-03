Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau (VG) will den Plänen der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau nicht im Wege stehen, wenn diese die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach mit der Betriebsführung für das gemeindeeigene E-Werk beauftragen. Dies wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Freitagabend einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Erik Emich (CDU) führte aus, dass zwischen der Gemeinde Bruchmühlbach-Miesau als Eigentümerin des Elektrizitätswerks und der Verbandsgemeinde ein Betriebsführungsvertrag