Eine Eisschicht hat sich in den vergangenen frostig kalten Tagen auf dem Seewoog gebildet, was unser Leser Roman Franz aus Schwedelbach sogleich fotografisch festgehalten hat. So sehr das gefrorene Wasser aber Besucher auch verlocken mag, einmal quer über den Weiher zu glitschen: Das Betreten ist verboten. Darauf weist Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister, Ralf Hechler, hin. „Ich kann nur davor warnen, das Eis im Moment zu betreten.“ Das sei viel zu gefährlich. Wie dick die Eisschicht ist, weiß Hechler zwar noch nicht – er werde die Stadtgärtnerei bitten, dies in den nächsten Tagen mittels einer Bohrung festzustellen –, sicher aber ist er sich, dass es noch viel zu dünn sei, um darüber zu schlittern.