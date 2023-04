Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bärenlochweiher wird bei der derzeitigen Hitzewelle von Badegästen offenbar regelrecht überrannt. Viele Menschen, die sich nach Abkühlung sehnen und wohl die Restriktionen in Freibädern scheuen, stürmen das Gewässer am Ortsrand von Kindsbach – zum Leidwesen der Anwohner. „Alles, auch die Rettungswege, waren am Wochenende total zugeparkt“, schimpft Joachim Schmitt.

Sonntagnachmittag, 36 Grad im Schatten, die Sonne brennt – und am Bärenlochweiher geht nichts mehr. Der in einem schattigen Seitental gelegene Stausee, in dem