An Pfingstsonntag, 11 Uhr, startet das mittlerweile zehnte Klappradrennen „Eulenklapp bis nuff“. Das Motto der Gaudi in diesem Jahr: ein Pfälzer Fabelwesen.

Eulenbis sucht fabelhafte Elwetritsche. Nicht irgendwie, nicht irgendwo. Die Suche verläuft mit dem Klapprad und geht von der Unteren Pfeifermühle bis hoch zum Eulenkopfturm. Die Elwetritsche begleiten an Pfingstsonntag beim Klappradrennen die Fahrer. Wie, das wird sich zeigen. „Ich bin schon auf die künstlerische Gestaltung der Teilnehmer gespannt“, sagt Stefan Metzger, Abteilungsleiter Radsport des TV Rodenbach. Er weiß im Vorfeld natürlich nicht, was beim „Eulenklapp bis nuff“ so alles zu sehen sein wird. Wie in jedem Jahr richtet die Radsportabteilung des TVR das Gaudi-Rennen aus.

An den Start dürfen nur die guten alten Klappräder, jene mit 20-Zoll-Reifen und dem typischen Klappscharnier – frei von jeglicher Schaltung und ohne Antrieb außer Muskelkraft. „Im vergangenen Jahr waren viele Tandems dabei, deshalb haben wir uns für eine eigene Wertung für die Zweisitzer entschieden“, erzählt Metzger. Er hofft, dass auch in diesem Jahr wieder einige im Doppelpack an- und in die Pedale treten.

Knackt der Favorit die Zehn-Minuten-Marke?

Bereits gemeldet hat Lukas Rheinheimer, der Seriensieger der vergangenen Jahre. Er will auch in diesem Jahr seinen Titel verteidigen. Zehn Minuten und ein paar zerquetschte Sekunden, das ist seine Bestzeit. Ob er wohl dieses Mal unter die zehn Minuten kommt?

Bei den meisten, die sich dem Klappradrennen stellen, geht es weniger um Bestzeiten, sondern mehr um die Gaudi und um passende Kostüme zum Motto, das in diesem Jahr „Eulenbis sucht fabelhafte Elwetritsche“ lautet. „Wir haben ein Gremium, das Vorschläge einreicht, die kommen in eine Lostrommel, eins wird gezogen“, ist von Stefan Metzger zu erfahren. Metzger hofft, dass der eine oder andere „Elwetritsche-Lockruf“ auf der Strecke – oder pustesparend wenigstens im Ziel – zu hören sein wird.

Info

Das Klappradrennen startet am Pfingstsonntag um 11 Uhr an der Unteren Pfeifermühle. Von 11 bis 12 Uhr ist die Straße nach Eulenbis gesperrt. Weitere Infos und Anmeldung unter www.tv-rodenbach.de oder unter info@tv-rodenbach.de. Die Anmeldung hat ausschließlich online zu erfolgen und ist bis 10 Uhr am Wettkampftag möglich.

