Für Aufregung hat ein Flyer zur Kritik an den Corona-Maßnahmen gesorgt, der in den vergangenen Tagen in einigen Straßen in Niederkirchen verteilt worden ist. Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger (SPD) hat die Verteilerin der Flugblätter ausfindig gemacht.

Viele Anrufe von Bürgern aus dem Niederkirchener Neubaugebiet, aus der Talstraße und im Tälchen hat Ortsbürgermeister Pfleger in den vergangenen Tagen bekommen. Dass sie