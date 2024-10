Beim Marmeladenmarkt am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz ist der Pfälzer Sommer in Gläser und Flaschen gefüllt. Ein bisschen Südfrankreich ist allerdings genauso dabei wie Teneriffa.

Das Auto ist noch nicht richtig geparkt, schon spurten einige zu den Kastanienbäumen und suchen nach am Boden liegenden Keschde. Andere tragen gefüllte