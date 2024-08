Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis war angeklagt, weil er gut 450 Gramm Cannabis gelagert hatte – um einen Vorrat für zwei Jahre anzulegen, wie er vor Gericht sagte. Durchsucht wurden Wohnung und Gewächshaus bereits vor einem Jahr, dennoch greift das neue Cannabisgesetz, und die Strafe fällt deutlich niedriger aus.

Wegen Besitzes von Cannabis in nicht geringen Mengen musste sich am Donnerstag ein 35-jähriger Angeklagter vor einem Kaiserslauterer Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, am 21. Juli 2023 insgesamt 457,3 Gramm Cannabis mit einem Wirkstoffgehalt von 31,9 Gramm in seinem Gewächshaus, seinem Keller und seiner in einem Dorf im Kreisgebiet liegenden Wohnung aufbewahrt zu haben.

Wegen des am 1. April in Kraft getretenen Cannabisgesetzes wurde der Fall von einem Verbrechen mit einer im Regelfall angedrohten Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zu einem Vergehen mit einem Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren herabgestuft. In der Hauptverhandlung räumte der Angeklagte den Besitz der durch die Polizei sichergestellten Substanzen ein, auf deren Rückgabe er bereitwillig verzichtete.

Er sei seit vielen Jahren Cannabiskonsument und habe sich einen Vorrat anlegen wollen, der für zwei Jahre hätte reichen sollen. Zwei von drei in seinem Gewächshaus sichergestellten Marihuanapflanzen hätten allerdings nicht ihm, sondern einem 49-jährigen Freund und Wohnungsnachbarn gehört, was dieser mit seiner Zeugenaussage bestätigte.

100 Stunden gemeinnützige Arbeit

Er habe im Alter von 18 oder 19 Jahren mit dem Konsum von Cannabis angefangen, sei zwischendurch mal längere Zeit abstinent gewesen, habe die Substanz dann erneut konsumiert und nehme gegenwärtig wieder kein Cannabis, sagte der Angeklagte. Aufgrund einer psychischen Erkrankung könne er zurzeit nicht arbeiten. Während seine Frau einer Beschäftigung nachgehe, hüte er die zum Teil schwerbehinderten Kinder. Ansonsten lebe er von Bürgergeld.

Das Schöffengericht beließ es mit vier Monaten Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung es zur Bewährung aussetzte, bei einer Strafe am unteren Rand des Strafrahmens. Maßgeblich dafür waren nach den Worten des Vorsitzenden vor allem das Geständnis und die bisherige strafrechtliche Unbescholtenheit des 35-Jährigen. Die verhängte Strafe entsprach sowohl dem Antrag des Staatsanwalts als auch jenem des Verteidigers. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 100 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. Dazu sei er, wie der Vorsitzende betonte, sehr wohl in der Lage, da die betreffende Einrichtung auch Arbeiten an Samstagen ermögliche. Außerdem habe der Angeklagte ausreichend Zeit, die Auflage zu erfüllen.