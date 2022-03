Ein verwildertes Grundstück steht in Flammen – so geschehen am Samstag bei Ramstein-Miesenbach. Da stellt sich die Frage, ob jetzt bereits eine erhöhte Flächenbrand- beziehungsweise Waldbrandgefahr besteht. Und tatsächlich: Das Risiko steigt.

Die Waldbrandgefahr wird vom Deutschen Wetterdienst für unsere Region aktuell mit der Stufe drei angegeben. Die Experten gehen also auf der Skala von eins bis fünf von einer mittleren Gefahr aus. Im Nordosten Deutschlands liegt die Gefahr derzeit sogar bei Stufe vier, und in einigen Regionen gilt aktuell die höchste Warnstufe. Da Regen in nennenswerter Menge bislang nicht in Sicht ist, könnte sich die Gefahr auch bei uns noch erhöhen.

Zwar gilt der Pfälzerwald ja durch seinen relativ hohen Laubholzanteil nicht unbedingt als stark brandgefährdet. Im Moment zeichnet sich aber auch hier ein hohes Risikopotenzial für Bodenfeuer ab. „Der Bodenbewuchs fehlt derzeit noch, dafür liegt flächig die trockene Streu“, zeichnet Burkhard Steckel, Forstamtsleiter in Johanniskreuz, die Gefahrenquelle auf. Kein frisches Grün am Boden und dafür überall noch das raschelnd trockene Herbstlaub, da könne ein kleiner Funken zum Entfachen eines Bodenfeuers ausreichen. Aus diesem könne schnell ein Waldbrand werden. „Einen Brand hatten wir in diesem Jahr bereits bei Iggelbach“, sagt Steckel, der alle Waldbesucher zur erhöhten Wachsamkeit aufruft. Sobald Rauch, Feuer oder auch nur Glut entdeckt werde, müsse umgehend die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 informiert werden.

Im Wald ist Rauchen verboten

Um einen Waldbrand zu verhindern, ist derzeit also Wachsamkeit ein Gebot der Stunde. Ein weiteres, nicht minder wesentliches Gebot ist, sich an die Regeln zu halten. Dazu zählt: Im Wald ist Rauchen verboten! „Das gilt immer. Leider halten sich einige Mitmenschen nicht daran“, sagt Steckel. Genauso ist es nie erlaubt, im Wald oder in einer Entfernung von 100 Metern zum Waldrand offene Grillfeuer anzulegen.

Hier gilt übrigens – genau wie beim Rauchverbot im Wald-, was per Gesetz verboten ist, muss nicht nochmals durch eine eigene Beschilderung untersagt werden. Rauchend durch den Wald zu gehen und sich darauf zu berufen, da war ja kein Schild, ist nicht nur grober Unfug, sondern aktuell auch grob fahrlässig.