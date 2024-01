Das Land zwingt Gemeinden dazu, in Kitas zu investieren, gibt selbst aber nur wenig Geld dazu. Am Ende zahlen die Bürger die Zeche.

Mit Fördergeldern ist das immer so eine Sache: Derjenige, der sie bekommt, hätte meistens gerne mehr davon. Das liegt in der Natur der Sache. Die Kommunen allerdings, die sagen, die Zuschüsse, die das Land Rheinland-Pfalz gewährt, um die Kindertagesstätten auf den im neuen Kita-Gesetz geforderten Stand zu bringen, seien zu gering, haben recht. Wer erst die Gemeinden mit Gesetzesvorgaben dazu zwingt, größere Küchen und Essräume, moderne Wickelstationen und neue Sanitärräume und alles am besten barrierefrei zu bauen, und sie dann mit im Vergleich zu heutigen Baupreisen homöopathischen Gelddosen abspeist, muss sich massive Kritik gefallen lassen. Selbstverständlich muss das Land verantwortungsvoll mit dem Steuergeld seiner Bürger umgehen und darf es nicht ungeprüft mit vollen Händen ausgeben. Aber so, wie die Lage sich derzeit darstellt, zahlen am Ende doch die Steuerzahler die ganze Zeche. Damit sich die ohnehin klammen Kommunen nämlich die teuren Neu- und Umbauten und die damit verbundenen Kreditaufnahmen leisten können – und die daraus folgende jahrzehntelange Verschuldung von den Aufsichtsbehörden auch genehmigt bekommen! –, müssen sie an der Steuerschraube vor Ort drehen. Vor allem immer höhere Grundsteuerhebesätze sind die Folge. Dass die Juristen im Land da noch jede Menge Luft nach oben sehen, zeigen Urteile, die eine „erdrosselnde Wirkung“ dieser Steuern auch dann nicht als gegeben sehen, wenn der Hebesatz bei 995 Punkten liegt. Im Landkreis liegen sie aktuell ungefähr zwischen 400 und 500 Punkten. Der ein oder andere Einwohner dürfte das allerdings ganz anders sehen und schon bei den bestehenden Belastungen ein beklemmendes Gefühl bekommen.