Ist es Frieda? Ein unberingter Storch lässt Beobachter hoffen, dass es sich um die Partnerin von Stammgast-Storch Fridolin handelt.

In Erzenhausen kommt Leben in das von der Gemeinde errichtete neue Storchennest. Das alte Nest musste aus Gründen der Standsicherheit weichen. Storch Fridolin ist längst daheim in Erzenhausen. Der Klappergeselle hält seit vielen Jahren in Erzenhausen Hof, zieht dort mit seiner Partnerin Nachwuchs groß, um dann wieder in wärmere, südliche Gefilde zu fliegen und dort zu überwintern. Jetzt, so scheint es, ist auch seine Storchendame Frieda wieder „heimgekehrt“.

Gemeinsame Futtersuche

Von einem unberingten Storch, der sich am Wochenende auf dem neuen Nest niedergelassen hat, berichten die Storchenbeobachter Gaby und Bernhard Kimmle. „Nach einer kurzen Weile hat er das Nest wieder verlassen, um auf der angrenzenden Wiese nach Futter zu suchen. Etwas später wurde das Nest von Fridolin besucht, der dann ebenfalls zur Futtersuche auf die Wiese geflogen ist“, erzählen die beiden von ihren Beobachtungen und hoffen, dass es tatsächlich Frieda ist, die da sehr lange gemeinsam mit Fridolin gemeinsam bei der Futtersuche zu sehen war. Ob die beiden nun auch auf dem neuen Nest brüten werden, das bleibt noch abzuwarten.

Das Nest, das Störche mitten in Erzenhausen auf einem Strommast errichten wollten, ist aus Sicherheitsgründen bereits im Anfangsstadium des Baus von den Pfalzwerken wieder entfernt worden.