Laufend Gutes tun? Das geht im Advent sogar täglich. Das Benefizteam 42x42 öffnet dafür seinen Adventskalender bereits zum dritten Mal. „Adventsgelaafe“ ist angesagt.

Wenn das Benefizteam 42x42 zu einem seiner Läufe einlädt, dann stecken immer auch das Spendensammeln und die Unterstützung von Benachteiligten dahinter. Das ist beim diesjährigen Adventskalenderlauf, dem „Adventsgelaafe“, nicht anders. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich im Internet auf www.42x42benefizteam.de/adventsgelaafe-2021 täglich ein Türchen am Adventskalender und gibt die Strecken frei. Die sind natürlich auch auf Facebook einsehbar.

Mit einem Kilometer geht es los

Gestartet wird am 1. Dezember mit einem Ein-Kilometer-Lauf. Täglich erhöht sich die Strecke dann um einen Kilometer, am 24. Dezember geht der Lauf folglich über 24 Kilometer. Wer täglich dabei ist, kommt am Ende auf 300 Kilometer. Das muss laut dem Veranstalter aber gar nicht so sein. Egal ob die 300-Kilometer-Marke geknackt oder nur wenige Kilometer geschafft werden – das spielt beim „Adventsgelaafe“ überhaupt keine Rolle.

„Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, kann jeder laufen, wo er will, selbst im tiefsten Schweden oder daheim auf dem Laufband. Als Nachweis reicht uns ein Screenshot der Fitnessuhr oder der Laufapp“, heißt es dazu von Stefan Schulz, dem Zweiten Vereinsvorsitzenden. Er weist zudem darauf hin, dass Tempo oder Laufstil völlig wurscht sind. Walker oder Spaziergänger seien genauso willkommen wie erfolgreiche, tempoharte Langstreckenläufer. „Jeder wie er kann.“

„Nikolaus-Warm-Up“ im Stadion

Beim „Adventsgelaafe“ gibt es neben den täglich wechselnden Strecken auch noch den einen oder anderen Höhepunkt. So findet am 5. Dezember im Otterberger Stadion ein „Nikolaus-Warm-Up“ statt. Hier erhalten alle joggenden Nikolause und alle anwesenden Kinder eine kleine Überraschung. Auch besteht die Möglichkeit, einen der von Thomas Scheu zur Verfügung gestellten Weihnachtsbäume zu kaufen.

Am Nikolaustag selbst findet die „Running-Nikolaus-Aktion“ statt. Wer am 6. Dezember den rennenden Nikolaus, der in und um Kaiserslautern unterwegs sein wird, entdeckt, sollte ihn ansprechen, schließlich hat der Nikolaus standesgemäß einen Rucksack mit Geschenken dabei. Wahrscheinlich ist der rennende Nikolaus zudem dankbar für jedes Päuschen und freut sich über die Selfies, die mit ihm gemacht werden und beim Benefizteam hochgeladen werden sollen. Unter allen Teilnehmern am Adventslauf sowie zusätzlich unter den Nikolausbildern werden am Ende die von Sponsoren gestifteten Preise verlost, dazu gibt es handgefertigte Holzmedaillen.

Spenden für Waisenhaus, Frauenzuflucht und Familien

Die Spenden, die beim „Adventsgelaafe“ eingehen, will das Benefizteam in diesem Jahr unter anderem den Kindern im Waisenhaus in Waldfischbach, der Frauenzuflucht in Kaiserslautern sowie verschiedenen Familien, welche dringend Unterstützung benötigen, zukommen lassen. Alle Infos zum „Adventsgelaafe“ gibt es im Internet auf www.42x42benefizteam.de/adventsgelaafe-2021.