Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum 25-jährigen Bestehen des Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern finden über das gesamte Jahr 2023 zu jedem 25. eines jeden Monats besondere Veranstaltungen statt. Am Samstagabend hat sich Vocalis, die Truppe um Chorleiter Tobias Markutzik, beim Benefizkonzert in die Herzen der vielen Gäste in der evangelischen Kirche gesungen.

Das große Ensemble des AGV Liederkranz Sambach beeindruckt das Publikum von Anfang an. Seine 50 Mitglieder sind allesamt in Schwarz gekleidet und angetan mit weißen Krawatten und flotten