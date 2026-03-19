Sonja und Carsten Franke starteten 2020 mit einem Catering und sind beim eigenen Restaurant gelandet. Die Genusswerkstatt in Trippstadt hat ihren eigenen Weg gefunden.

Wer auf der Suche nach Schnitzel mit Pommes ist, wird bei Frankes Genusswerkstatt nicht fündig. Und das mit voller Absicht. Seit 2020 mischen die Inhaber Sonja und Carsten Franke die regionale Gastronomieszene auf – erst mit Catering, nun auch mit einem festen Restaurant-Stützpunkt, der vor allem eines sein will: greifbar für den Gast.

Mitten in der Corona-Zeit – im Jahr 2020 – starteten Sonja und Carsten Franke ihr Projekt. Zunächst lag der Fokus auf dem Catering und dem Betrieb des Kiosks im Trippstadter Schwimmbad. Doch die Nachfrage wuchs schnell, besonders im Segment der Hochzeiten und Firmenevents. Der Schritt zum eigenen Restaurant im vergangenen Jahr war eine logische Konsequenz. „Beim Catering kauft man oft die Katze im Sack“, erklärt Sonja Franke, die Eventmanagement studiert hat und seit ihrem 16. Lebensjahr in der Gastronomie verwurzelt ist. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man uns kennenlernen und unsere Küche vorab schmecken kann.“

Catering soll zweites Standbein bleiben

Das Restaurant bietet im regulären Betrieb Platz für 30 Gäste, bei geschlossenen Gesellschaften können bis zu 40 Personen feiern. Die Karte wechsle alle vier Wochen, was auch die vielen Stammgäste zu schätzen wüssten. Die Küche der Genusswerkstatt versteht sich als jung und kreativ. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Berücksichtigung von Unverträglichkeiten. Sie habe selbst eine Glutenunverträglichkeit, sagt Sonja Franke. Daher seien fast alle Soßen, Suppen und Dressings von Haus aus glutenfrei. Auch Vegetarier und Veganer fänden immer eine Alternative zur klassischen Beilage.

Das Catering soll das zweite starke Standbein bleiben. Besonders das Barbecue-Catering sei im vergangenen Jahr der absolute Renner gewesen. „Es ist unkonventionell, man kommt mit den Gästen am Grill ins Gespräch und es herrscht eine lockere Atmosphäre“, schwärmt das Paar.

Einzugsgebiet über Trippstadt hinaus

Nicht zu vergessen ist auch das stationäre Angebot in der Sauna- und Wellnessanlage Cubo samt Naturfreibad in Landstuhl. In seinem dortigen Bistro bietet das Ehepaar gemeinsam mit seinen Mitarbeitern neben den klassischen Schwimmbadangeboten noch das ein oder andere, was man an einem Schwimmbad-Bistro vielleicht gar nicht so erwarten würde. Das Catering-Angebot geht über das Essen hinaus. Durch den hauseigenen Hochzeitsverleih bietet die Genusswerkstatt ein Rundum-Sorglos-Paket an: Von Kerzenständern und LED-Vasen bis hin zur kompletten Dekoration der Location vor Ort. Der Einzugsbereich reicht mittlerweile weit über Trippstadt hinaus – Anfragen kämen aus Frankfurt, Stuttgart, Mainz und Mannheim.

Trotz des Erfolgs spüre auch die Genusswerkstatt den Fachkräftemangel. Da Carsten Franke selbst Koch und Ausbilder ist, lege der Betrieb großen Wert auf die Förderung von Nachwuchs. Aktuell steht ein Lehrling kurz vor der Prüfung. Für das kommende Ausbildungsjahr werden jedoch wieder motivierte Bewerber gesucht.