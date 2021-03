Das Thema Start der Motorradsaison und damit verbundene Probleme beschäftigen viele RHEINPFALZ-Leser. Hier noch einige weitere Reaktionen auf den Artikel „Blut und Wasser geschwitzt“ sowie auf vorherige Zuschriften.

Mein Bedürfnis nach diesem tollen Hobby sinkt derzeit immens. Gerade in der Zeit der Pandemie und der Einschränkungen erscheint es mir ziemlich befremdlich, wie bei den ersten Sonnenstrahlen wieder am Gashahn gezogen wird. Einige dieser „Biaggies“ gehen wohl mit einer Form der Todessehnsucht auf die Straße. Ich kann Frau Wolf sehr gut verstehen, wie sie ihren Groll in Worte fasst. Es gibt sehr viele Biker, die in diesem technischen Hobby auch eine soziale Komponente sehen, aber es gibt eben auch diese verkappten Rennfahrer – und davon nicht wenige. Das Verhalten so mancher (...) kann man nicht nachvollziehen. Die moderne Technik der Hersteller gibt sozusagen jedem, der es bezahlen kann auf ganz legale Weise eine Waffe in die Hand. (...) Leute, fahrt auf die Rennstrecke! Dort könnt ihr euch unter Gleichgesinnten die Schädel einrennen, aber nehmt Rücksicht auf den Rest der Bevölkerung. Lutz Rother

So langsam muss ich mich echt fragen, ob „Die Rheinpfalz“ hier gezielt gegen Motorradfahren als Hobby vorgeht. (...) Falls „Die Rheinpfalz“ mal die andere Seite hören möchte, sollten sie mal einen Stammtisch organisieren, bei dem sich echte Biker und die „angeblich“ Belästigten direkt gegenüber sitzen. Ralf Hack

Ich bin erschüttert, welches Gedankengut bei den Mitmenschen offensichtlich vorherrscht, die sich selbst wohl als „die Guten“ (nicht nur) im Straßenverkehr bezeichnen! (...) In den Leserbriefen werden Tausende von sich legal verhaltenden Bürgern und Verkehrsteilnehmern pauschal verunglimpft. Es wird eine (vermeintliche) Minderheit verbal fertig gemacht. Alleine die Auswahl an diffamierenden Vokabeln ist schon erschreckend. Nur weil diese (vermeintliche) Minderheit kein gemeinsames Sprachrohr hat, wird sie von der (vermeintlichen) Mehrheit der Blechkarossen-Treiber als die Bösen, ja gar als Kriminelle dargestellt. (...) Diese infamen Leserbriefe gegen Motorradfahrer lassen sich problemlos auch auf andere (vermeintliche) Minderheiten übertragen: Mountainbike-Fahrer im Pfälzerwald, kuttentragende Motorradfahrer („Rocker“) und Sportschützen. Jede dieser Personengruppen sind in der Summe gewiss keine Minderheit, aber sie sind nicht gemeinsam organisiert. Und das macht sie durch diese selbsternannten Gutmenschen, die nach Gutdünken bestimmen, was gut und was schlecht ist, angreifbar. (...) In welchem Land sind wir angekommen, in dem Minderheiten sich nicht mehr frei entfalten dürfen? Bernhard Wilhelm