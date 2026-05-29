Muss der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach weiterhin hauptamtlich tätig sein? Diese Frage wurde diese Woche kontrovers diskutiert.

Für Marcus Klein ändert sich gerade vieles. Der Christdemokrat aus Steinwenden wurde am 18. Mai zum rheinland-pfälzischen Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien ernannt und er leitet ab sofort die Staatskanzlei in Mainz. Seinen Posten als Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach muss er deshalb aufgeben. „Es ist rechtlich nicht möglich, ein solches Ehrenamt neben dem Ministeramt auszuüben“, teilte er in der jüngsten Sitzung des VG-Rates am Mittwoch mit. Für die Ramsteiner bedeutet das, dass sie die Stelle, die Klein seit 2016 innehatte, neu besetzen müssen. Deshalb stand das Thema auf der Tagesordnung.

Eigentlich hätte der Rat nur darüber abstimmen sollen, ob die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden sollte oder nicht. Tatsächlich aber entbrannte eine Diskussion darüber, ob der oder die künftige Erste Beigeordnete hauptamtlich angestellt werden muss, oder ob der Job auch ehrenamtlich erledigt werden könnte. Aufgeworfen hatte die Frage die FWG-Fraktion, weil Marcus Klein das Amt nach drei hauptamtlichen in den vergangenen sieben Jahren ehrenamtlich ausgeübt hatte.

Klein: „Das war eine Ausnahme“

Das aber sei eine Ausnahme gewesen, betonte dieser. Es war der Tatsache geschuldet, dass er 2019 überraschend in den Landtag nachgerückt war und als Abgeordneter nicht mehr hauptamtlich tätig sein durfte. Damals hatte er sich jedoch zugetraut, seinen Aufgaben in Ramstein-Miesenbach trotz des Mandats weiter gerecht werden zu können, weshalb die Hauptsatzung um den Passus ergänzt wurde, dass der Erste Beigeordnete auch ehrenamtlich tätig sein kann. Dass das jedoch nicht die Regel sein sollte, darauf wies Ralf Hechler, der Bürgermeister der VG Ramstein-Miesenbach, in der Sitzung deutlich hin. Zwar sieht die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung hauptamtliche Beigeordnete erst bei einer Größe zwischen 20.000 und 25.000 Einwohnern vor und in Ramstein-Miesenbach lebten Ende März nur knapp 17.250 Personen. Aber mit den 8000 anerkannten Stationierungskräften werde diese Zahl erreicht, sagte Hechler und verwies darauf, dass diese und ihre Angehörigen die deutsche Verwaltung ebenfalls in Anspruch nähmen. Außerdem gehörten bislang immerhin drei Abteilungen zum Geschäftsbereich des Ersten VG-Beigeordneten in Ramstein-Miesenbach. Klein war zuletzt für Soziales und damit auch für die Schulen zuständig, für Ordnung, wozu neben dem Meldewesen und dem Standesamt auch der Brandschutz und damit die Feuerwehr zählt, sowie für Finanzen zuständig.

Wegen Corona viel Zeit vor Ort verbracht

Klein selbst erklärte, dass es für ihn nur deshalb möglich gewesen sei, die Aufgaben im Ehrenamt zu erledigen, weil er zuvor schon drei Jahre hauptamtlich auf dem Posten tätig und gut vernetzt war. Außerdem habe ihm geholfen, dass er aufgrund der Corona-Pandemie viel mehr Zeit in Ramstein-Miesenbach verbracht habe, als es im normalen Politikbetrieb möglich gewesen wäre. Denn vieles wurde damals aus dem Homeoffice erledigt, weil die Menschen Abstand halten und Zusammenkünfte größerer Gruppen vermieden werden sollten. Als er danach häufiger in Mainz präsent sein musste, hätten sich die beiden weiteren, ehrenamtlichen Beigeordneten Torsten Lenhart und Roland Palm (beide CDU) über das übliche Maß hinaus eingebracht. Er stellte daher ganz klar heraus: „Die Stelle ist von einer Person, die noch einem anderen Vollzeitjob nachgeht, nicht im Ehrenamt auszuüben.“ Er würde daher dringend empfehlen, seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin wieder hauptamtlich einzustellen.

Schütz verweist auf „Kann-Bestimmung“

Gabriele Schütz ( FWG), selbst ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin von Kottweiler-Schwanden, wandte ein, dass die Regelung in der Gemeindeordnung nur eine Kann-Bestimmung sei. Die VG sei also nicht verpflichtet, einen Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich hauptamtlich zu beschäftigen. Sie verstehe durchaus, dass es für alle einfacher ist, wenn sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. „Aber es ist auch eine finanzielle Frage.“

Wieviel mehr ein Hauptamtlicher gegenüber einem Ehrenamtlichen genau die VG kosten würde, wollte der Grüne Roger Bier, der mit den fünf SPD-Ratsmitgliedern zusammen eine Fraktion bildet, wissen. Das seien für Besoldung und inklusiver aller Nebenkosten 48.000 Euro für ein Halbjahr, sagte Birgit Holzhauser, die Büroleiterin der Zentralabteilung. Aufs ganze Jahr gerechnet wären es damit 96.000 Euro. Bezahlt werde der Erste Beigeordnete nach der Besoldungsgruppe B2, ergänzte Klein, wobei sich der Rat darauf geeinigt habe, den hauptamtlichen Beigeordneten ebenso wie den Bürgermeister in den ersten acht Jahren, also für die Dauer der ersten Amtszeit, nicht zu befördern.

Ganz klar für die Hauptamtlichkeit sprach sich Bürgermeister Hechler aus. Der Aufwand, eine Verwaltung zu führen, sei heutzutage größer als früher. Es gehe darum, ansprechbar zu sein, aber auch um rechtliche Sicherheit und ein redundantes System, das auch bei Ausfällen reibungslos funktioniere. Dass die Verbandsgemeinde momentan so gut dastehe, sei nur dank einer guten Mannschaft so. Sie „in diesem Fahrwasser zu halten“, lasse sich auch künftig nur mit einem starken Team realisieren. Im Ehrenamt sei das auf Dauer nicht zu leisten, „dann verheizen wir unsere Leute und reiben sie auf“, machte er seine Position deutlich.

Unterstützt wurde er von Hans-Joachim Becker (SPD), dem Vorsitzenden der SPD/Grünen-Fraktion. „Die SPD ist für die Hauptamtlichkeit“, sagte er, auch weil der Erste Beigeordnete den hauptamtlichen Bürgermeister vertreten müsse, wenn dieser in Urlaub gehe oder erkranke.

Stelle wird öffentlich ausgeschrieben

„Ich halte es für nicht zumutbar, es im Ehrenamt zu machen“, lautete Marcus Kleins abschließende Einschätzung. Bei der nachfolgenden Abstimmung, die zweigeteilt wurde, votierten bei einer Enthaltung letztlich fast alle dafür, dass der Erste Beigeordnete wieder hauptamtlich tätig sein soll. Auch für eine öffentliche Ausschreibung sprachen sich die Ratsmitglieder einstimmig aus. Das letzte Wort, wer die Stelle bekommt, hat allerdings in jedem Fall der VG-Rat. Gewählt werden soll Kleins Nachfolger am besten noch vor der Sommerpause, nämlich in der Ratssitzung am 24. Juni.