Seit vergangener Woche stellt jede der drei im Rat vertretenen Fraktionen jeweils ein Mitglied für die Ortsspitze. In der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde Stephan Mayer (FWG) zum neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Stephan Hauck (SPD) ist weiterer Beigeordneter. Im Amt bleibt Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU).

Nahlenz hatte sich bei den Kommunalwahlen am 9. Juni gegen Mitbewerberin Petra Heid (SPD) mit 59,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen durchgesetzt. Im Schopper Gemeinderat ist die CDU mit sieben Sitzen stärkste Kraft, gefolgt von der FWG mit fünf und der SPD mit vier Sitzen. Für Stephen Mayer, der ohne Gegenkandidat bei der Wahl zum Ersten Beigeordneten blieb, stimmten sechs Ratsmitglieder, zwei votierten gegen den FWG-Kandidaten, sieben enthielten sich. Da Enthaltungen bei den Beigeordnetenwahlen nicht mitzählen, wurde Mayer mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt, erläutert Nahlenz. Bei der Wahl zum weiteren Beigeordneten kam es zu einer Kampfabstimmung. Die CDU hatte die bisherige Amtsinhaberin Julia Ohnesorg vorgeschlagen. Die Sozialdemokraten schickten Stephan Hauck ins Rennen, der bei den Wahlen am 9. Juni den direkten Einzug in den Gemeinderat knapp verpasst hatte. Für Hauck stimmten acht Ratsmitglieder, Ohnesorg kam auf sieben Stimmen.

Verschoben auf die nächste Sitzung wurden die Verabschiedungen der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung und damit auch die Bildung der Ausschüsse. Uneinigkeit herrschte über die Größe der Ausschüsse, in denen bislang sechs Ratsmitglieder beziehungsweise sachkundige Bürger aus dem Dorf saßen. Bei Beibehaltung der Ausschussgrößen würde bei der aktuellen Sitzverteilung im Gemeinderat die CDU drei Vertreter in die Ausschüsse entsenden, die FWG zwei und die SPD ein Mitglied. Von den Sozialdemokraten kam der Antrag, die Anzahl der Ausschussmitglieder auf sieben zu erhöhen, wodurch die SPD ebenfalls zwei Sitze in den Ausschüssen hätte.