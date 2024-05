Mit Mitte 50 den Sprung in die Selbstständigkeit wagen: Dass das geht, beweist Vera Jung, Inhaberin des Dekoladens „Verzaubert“ in Landstuhl. Warum der Laden ein Herzensprojekt seit Kindertagen von ihr ist.

„Ein eigener Laden, das war schon immer mein Traum“, erzählt Vera Jung, Inhaberin des Dekoladens VERzAubert in der Ludwigstraße in Landstuhl. Vera, ihr Vorname, sollte unbedingt im Namen des Geschäfts vorkommen. Das war ihr schnell klar, als sie 2018 mit 54 Jahren den Laden eröffnete. Jung ist eigentlich gelernte Erzieherin und erfüllte sich mit dem eigenen Lokal selbst einen lange gehegten Wunsch: „Nach einem Hausumbau, Kindern und einem Umzug war die Zeit reif. Die Chance wollte ich ,jetzt oder nie’ ergreifen“, berichtet die 60-Jährige. Schon als Jugendliche habe sie immer davon gesprochen, eine eigene Teestube eröffnen zu wollen. „Das hat mich so ganz nie losgelassen“, erzählt die Inhaberin. Zuerst wollte sie eine Kombination aus Café und Dekogeschäft eröffnen, das war dann aber bürokratisch nicht so einfach umzusetzen und sie entschied sich für den Laden.

Deko stammt aus Dachbodenfunden

In ihrem Geschäft präsentiert Jung nicht nur einfache Dekorationen aus dem Großhandel. Neue Ware trifft hier auf alte Ware und Selbstgemachtes. „Ich habe hier Raum für die schönen Dinge“, sagt sie. Kreativ sei sie dabei schon immer gewesen. Habe, wenn sie im Wald unterwegs war, schon auf dem Heimweg im Laufen Kränze gebunden. Sie war vor der Eröffnung des eigenen Ladens bereits auf Kunsthandwerkermärkten aktiv. Das sei aber nicht so ganz ihr Ding gewesen.

Alte Sachen wertet sie auf und haucht ihnen neues Leben ein. So wird beispielsweise eine alte Suppenkelle zum Blumentopf für einen Zaun, oder ein Geländer umfunktioniert. „Für andere wäre die Kelle wertlos gewesen, ich sehe das Potential“. Während den Öffnungszeiten, wenn gerade keine Kunden da sind, bastelt sie an ihren Kunstwerken. Neben Kränzen arbeitet sie mit Holz und töpfert auch selbst. Ihre Sachen kauft sie auf Flohmärkten. Teilweise bieten ihr aber auch Kunden Waren an. Auch bei Haushaltsauflösungen birgt sie gerne den einen oder anderen verschmähten Schatz von Dachböden und Kellerräumen.

Tolle Atmosphäre in Landstuhl

Vor der Herausforderung, so spät den sicheren Beruf gegen eine Selbstständigkeit zu tauschen, ist sie nicht zurückgeschreckt. Neue Aufgaben meistert sie gelassen. Beispielsweise den jüngsten Auszug aus dem alten Ladenlokal in der Kaiserstraße. Es habe sich alles gefunden, berichtet sie. „Rund um den neuen Markt, ist eine kreative Ecke mit Cafés und ähnlichen Läden entstanden. Wir besuchen uns gegenseitig. Es ist hier eine tolle kollegiale Atmosphäre“, freut sie sich über die neue Lage und die damit verbundene Gemeinschaft.

Nach Corona habe sie gemerkt, dass die Kunden sparsamer geworden seien. Auf die Frage, wie man dennoch gegenüber großen Ketten bestehen könne, sagt die Inhaberin: „Das hier ist viel persönlicher, ich kann zu vielen Dingen im Geschäft eigene Geschichten erzählen“. Manchmal blute ihr das Herz, wenn etwas verkauft werde, aber sie weiß ja, dass es weitergehe in einem neuen Zuhause, sagt Jung. Alle Dinge im Laden seien ihre Lieblingsstücke, denn alles habe sie eigenhändig ausgesucht und sie biete nur an, was ihr auch gefalle.

Nachhaltigkeit im Schönen

Nachhaltigkeit ist der Dekokünstlerin mit der Neugestaltung ihrer angebotenen Produkte ein Anliegen. Sie zieht selbst die Parallele zu Repair Cafés, die es inzwischen immer öfters gäbe. Für die Zukunft bleibt sie bescheiden und sagt: „Ich wünsche mir einfach. dass das hier noch ein paar Jahre weiterläuft“.

Die Serie

In der Serie „Inhabergeführt“ stellen wir Fachhändler vor, besuchen Läden, in denen der Inhaber noch selbst hinter der Theke steht oder noch Hand an seinen Produkten anlegt.