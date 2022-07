Einen Schritt weiter geht es bei der Umgestaltung des Spielplatzes am Ortsausgang in Richtung Mackenbach. Die Verwaltung soll nun eine Firma für die räumliche Planung finden. Der Gemeinderat folgte einstimmig diesem Ansinnen der CDU. Die Fraktion habe 50.000 Euro für die Überplanung und Umgestaltung im Haushalt 2021 eingestellt, führte Jochen Kassel aus. Aus dem Kleinspielfeld möchte sie einen Multifunktionsplatz machen. „Darüber hinaus wollen wir eine Calisthenics-Anlage und einen Bereich für Skater integrieren.“ Der Radfahrer-Parcours solle erhalten bleiben, Bodentrampolin und Sitzmöglichkeiten könnten hinzukommen. Die Planung solle dem Rat aufzeigen, was machbar und umsetzbar, welche Förderung möglich sei. Ein weiterer Antrag der CDU wurde ebenso angenommen: Um dem Weilerbacher Polizisten Herbert Schoner zu gedenken, der 1971 von der RAF in Kaiserslautern ermordet wurde, sollen ein Gedenkstein und eine Infotafel aufgestellt werden – auf einer Fläche neben dem Radweg in der Von-Redwitz-Straße und dem Fußweg in Richtung Ehwasen.