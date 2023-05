Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In früheren Zeiten gehörte die Ewige Zwiebel in jeden Selbstversorgergarten. Dass das heute nicht mehr der Fall ist, haben Heiner und Theresia Hemmer sehr bedauert. Nach jahrelanger Suche wurden die begeisterten Hobbygärtner im vergangenen Jahr fündig und freuen sich über die Pflanze, die sich in den Beeten in Oberarnbach schon vermehrt hat.

Die Ewige Zwiebel ist unter vielen Bezeichnungen insbesondere bei älteren Leuten bestens bekannt. Luft- oder Etagenzwiebel sind nur einige Beispiele. Ihre Besonderheit ist, dass sich an den