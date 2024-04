Bisher bekamen langjährige Gemeinderatsmitglieder in Mackenbach einen Zinnbecher mit Ortswappen (nach zehn Jahre), ein Wappenschild in Kupfer (nach 15 Jahren) und eine historische Ortskarte (nach 20 Jahren Ratsmitgliedschaft). Das sei nicht mehr zeitgemäß, weswegen Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) vorschlug, Dubbegläser mit dem Ortswappen darauf zu verschenken. Außerdem soll mit einer Urkunde für die langjährige Mitarbeit im Gemeinderat gedankt werden. Dem Vorschlag zur Änderung der Ehrungsrichtlinien schloss sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig an.