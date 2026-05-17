Am 23. Mai findet in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg der Mitmachtag statt. Dabei werden zum Beispiel Kindergärten, Festplätze und Friedhöfe auf Vordermann gebracht.

Das Prinzip ist einfach: Alle packen mit an, um bei einem gemeinsamen Projekt etwas zu erreichen. Der Mitmachtag der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, der auf eine Initiative von Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Bürgermeister Harald Westrich zurückgeht, findet in diesem Jahr am 23. Mai statt. Organisiert wird er durch den Verein Netzwerk Ehrenamt und die Verbandsgemeinde. Freiwillige können an diesem Tag zwischen 9 und 14 Uhr bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. Im letzten Jahr sei der Aktionstag mit dem World-Clean-up-Day zusammengefallen. „Wir hatten 22 Projekte mit 656 Teilnehmenden“, berichtet die Ehrenamtsbeauftragte der VG Alexandra Daunderer. Ab 17 Uhr seien alle Helferinnen und Helfer außerdem eingeladen, an der Hütte des Pfälzerwaldvereins (PWV) Olsbrücken gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen. Um den Getränkeausschank kümmere sich die Ortsgruppe des PWV. Der Kindergarten Olsbrücken verkaufe außerdem Kaffee und Kuchen und organisiere für die Kinder Spielstationen; auch damit sich die Eltern ein bisschen ausruhen können, erklärt Daunderer mit einem Lachen.

Projekte in den Gemeinden

Einige Projekte stünden bereits fest, Vereine und Einzelpersonen könnten sich mit Ideen oder als Helfer aber noch bis zum letzten Tag anmelden.

In Schneckenhausen werde bereits ab dem 19. Mai und auch am Aktionstag selbst unter dem Motto „Unser Dorf wird schöner“ repariert, erneuert und aufgeräumt.

Auf dem Friedhof in Olsbrücken sollen nicht mehr genutzte Gräber neu und biodiversitätsfördernd gestaltet werden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Friedhof.

Um 9 Uhr geht es in Otterbach am Stellwerk los. Das Gelände rund um die Dampflok wird hier gemeinsam für die Einweihungsfeier am Tag darauf vorbereitet.

In Niederkirchen wird ab 9 Uhr am Kindergarten gearbeitet. Es soll gestrichen, gehämmert und gejätet werden.

Anmeldung und Projektübersicht über das Formular der Verbandsgemeinde unter www.bit.ly/4wgSpR3