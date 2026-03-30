Kurz vor den Feiertagen lockt das Ostereierschießen der Schützengemeinschaft Landstuhl seit 25 Jahren stets etliche Besucher an. Und immer gilt: laden, zielen, treffen.

Selbstverständlich wird nicht auf die Eier geschossen. Eine klassische Zielscheibe dient als Ticket für die Osterbeute. Bis zu sechs bunte Eier können pro Scheibe geschossen werden, um das heimische Osternest zu füllen.

Gertrud Schumann und ihr Mann gehören zu den Stammgästen. Sie kommen seit vielen Jahren aus Kindsbach zum Ostereierschießen nach Landstuhl. „Natürlich könnte man die Eier auch einfach im Supermarkt kaufen, aber hier macht es viel mehr Spaß“, erklärt die begeisterte Schützin. In der Vergangenheit hat sie den Schießstand schon öfter mit einer beachtlichen Ausbeute verlassen. Am Samstag waren zunächst sechs Schießplätze geöffnet, die bei hohem Andrang auf acht Stände erweitert werden konnten. Erfahrene Aufsichten des Vereins standen den Besuchern dabei zur Seite und erklärten geduldig die Handhabung der Luftgewehre.

Zehner-Wertung bringt zwei Eier

Franziska Sprengard, die Vorsitzende der Schützengemeinschaft, erklärt das Prinzip: „Für jeden Treffer ins Schwarze gibt es ein buntes Osterei. Wer eine Zehner-Wertung trifft – also genau in die Mitte –, erhält sogar zwei Eier. Im besten Fall kann man mit einer Scheibe sechs Eier gewinnen.“ 7000 Eier hat der Verein für die viertägige Veranstaltung eingeplant.

Neben vielen Erwachsenen finden auch immer mehr Familien den Weg ins Schützenhaus. Damit Kinder unter zwölf Jahren teilnehmen dürfen, hat der Verein eine Ausnahmegenehmigung der Kreisverwaltung bekommen. Sprengard betont allerdings, dass die Kinder groß genug sein sollten, um über die Brüstung schauen zu können. Ein Alter von mindestens sieben oder acht Jahren sei ideal.

Freude über Interesse am Schießsport

Der elfjährige Clemens aus Landstuhl ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Stolz präsentiert er seinem Vater die von drei Schüssen durchlöcherte Zielscheibe. Er ist zufrieden. Fünf Eier darf er sich für seine Leistung abholen. Auch dem zwölfjährigen Emil hat es Spaß gemacht. Auch er konnte mit fünf bunten Eiern nach Hause gehen.

Franziska Sprengard ist zuversichtlich, dass die 7000 Eier bis zum Ende der Aktion ihre Abnehmer finden werden. Besonders freut sie sich über das Interesse am Schießsport. Vor einigen Jahren habe eine junge Frau über das Ostereierschießen den Weg zum Probetraining gefunden – heute sei sie ein erfolgreiches und aktives Mitglied des Vereins.

Info

Wer noch Ostereier schießen möchte, muss schnell sein: Die letzten Gelegenheiten im Schützenhaus im Fleischackerloch bieten sich am Dienstag, 31. März, sowie am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. April, jeweils in der Zeit von 18 bis 21 Uhr. Pro Zielscheibe zahlt man zwei Euro für je drei Schuss.