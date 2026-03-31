Sein Anblick allein verbreitet schon gute Laune. Er lacht verschmitzt. Die Rede ist vom Schlappohr-Lachhasen der Messekonditorei Fettig. Die Herstellung ist aufwendig.

In glänzendem Hellbraun kommt er daher, wobei sich sein Schnäuzchen, seine Zähne, seine Pfötchen und ein Ohr in Weiß abheben. Wenn man ihn verzehrt, breitet sich Schokoladengeschmack im Mund aus. Einmal angeknabbert, überlebt er für gewöhnlich nicht mehr lange. Die Rede ist vom Schlappohr-Lachhasen der Messekonditorei Fettig. In der Schokowerkstatt in Frankenstein hat er sein Nest.

Der Raum ist erfüllt von Schokoladenduft. Gerade läuft die Produktion der Schokohasen wieder auf Hochtouren. In Reih und Glied steht ein kleines Heer zum Austrocknen in der Form – mal klein, mal groß, mit und ohne Korb. Der Herr der Hasenschar ist Sebastian Huber. Mit Unterstützung seines Bruders und seines Vaters fertigt er alle Hasen von 4,5 bis 65 Zentimeter Größe aufwendig per Hand an.

Grundlage ist belgische Schokolade

Dafür werden Pellets aus belgischer Schokolade im Becken einer Art Gießmaschine geschmolzen. Eine rotierende Scheibe nimmt immer wieder einen Teil der 25 Kilogramm der sämigen Schokoladenflüssigkeit auf, welche schließlich über einen Stutzen in die Hohlform gefüllt wird. Sie besteht aus zwei Hälften. Für die aufwendigeren Hasen werden diese zuerst vorbereitet. Huber trägt mit einem Pinsel weiße Schokolade an bestimmten Stellen in der Form auf. „Je nach Modell dauert das Verzieren bis zu 30 Minuten pro Hase“, sagt der 34-Jährige.

Danach werden die beiden Hälften zusammengesetzt und mit Klammern fixiert, um sie dann mit der Vollmilch- oder Zartbitterschokolade auszukleiden. Dabei wird je nach Größe ein- oder zweimal gegossen und gerüttelt. Circa drei Stunden müssen die Hasen trocknen, bevor sie vorsichtig aus der Form gelöst werden. „Für den optimalen Glanz sollte die flüssige Schokolade eine Temperatur von 31 Grad haben“, verrät Huber. Bis zu 150 solcher Schokohasen werden die Hubers bis Ostern hergestellt haben.

Die höheren Preise stören nicht

Zu erwerben sind sie dann an ihrem Messewagen in Hochspeyer. Dieser steht an zwei Wochenenden vor dem österlich geschmückten Brunnen am Kirchplatz. Die letzten Möglichkeiten, um die süßen Häschen dort zu ergattern, bieten sich am 2., 4. und 5. April. Dass die handgefertigten Schokohasen teurer als Discounterware sind, störe die Kunden nicht. Man wisse die Qualität zu schätzen. „Viele Stammkunden fragen nicht mal nach dem Preis“, verrät der Firmeninhaber, der dies vor allem bei Großeltern beobachte, die für ihre Enkel die Naschereien kaufen.

Die Messekonditorei Fettig, gegründet von Rudolf Fettig, sei im ganzen Landkreis ein Begriff. Schließlich ist man schon seit 1918 in dem Gewerbe tätig und bei etlichen Kerwen vertreten. Grund genug, den Namen beizubehalten, obwohl mit Sebastian Huber bereits der zweite Huber in Folge den Familienbetrieb leitet. Der gelernte Veranstaltungskaufmann hat 2023 das Geschäft von seiner Mutter Beate Huber übernommen. Zusammen mit seiner Ehefrau Justine führt er die Geschicke der Traditionsmarke, wobei seine Eltern Beate und Heinrich Huber weiterhin tatkräftig unterstützen. „Sogar die Oma hilft noch mit. Sie füllt gerne im Lager die Gummiware portionsweise in Tütchen ab“, berichtet der junge Chef. Die 92-jährige Marliese Fettig freue sich schon, dass die Saison nun endlich wieder losgehe.

Sortiment wächst immer weiter

Von Januar bis März ruhe der Verkauf mit den Ständen – Weihnachtsmärkte seien dann beendet. Erst mit dem Ostergeschäft in Hochspeyer gehe es weiter. Zeit zum Trübsal blasen oder Entspannen bleibe trotzdem nicht viel, nutze man die Winterpause doch, um den Lastwagen und die Anhänger mit den Verkaufsständen instandzuhalten. Immerhin betreibt die Messekonditorei Fettig mittlerweile fünf Verkaufsanhänger, darunter auch kleinere, teilweise restaurierte aus den 1960er-Jahren. Schmuckstück sei das zehn Meter lange „Knusperhaus“, das die Mutter habe bauen lassen. Dessen Auslage biete genug Platz für das immer weiter wachsende Sortiment an Leckereien.

Aus eigener Produktion stammen Zuckerwatte, Mandelsplitter, Paradiesäpfel, Popcorn und eine große Vielfalt an gebrannten Mandeln und Nüssen. Die restlichen Süßigkeiten wie etwa Magenbrot und Schaumküsse werden zugekauft. Im Winter habe man mittlerweile 40 Sorten an Schaumküssen im Angebot, darunter Sorten wie Bratapfel und Lebkuchen. „Aber der Renner ist immer noch der normale Schaumkuss, gefolgt von Kokos und Mokka“, sagt Huber. In jüngster Zeit häuften sich Nachfragen für vegane Produkte. Die Messekonditorei nehme auch Bestellungen entgegen.

Bald werden die Arbeitstage länger

Oster-, Mai- und Bauernmärkte, unzählige Kerwen in kleinen wie großen Orten, Dürkheimer Wurstmarkt und Weihnachtsmärkte: Die Familie ist bald wieder mit ihren Aushilfen im Großeinsatz und auf Reisen. Dann werden die Arbeitstage länger. Noch kann Sebastian Huber mit seiner Familie im Vier-Generationen-Haus in Frankenstein dafür Kraft tanken. Ob sein zweijähriger Sohn einmal das Gewerbe übernimmt, werde ihm überlassen. Gestiegene Preise für Schokolade, Strom und Kraftstoff erschwerten die Geschäfte. „Aber es wäre schade, wenn das Kulturgut Kerwe ausstürbe“, meint Huber.