Was fehlt im Ort? Was wünschen sich die Bürger? Wie möchten sie ihr Leben an ihrem Wohnort gestalten? Diese Fragen sollen in einer Dorfmoderation in Fischbach geklärt werden.

An diesem ersten Abend werden die Ergebnisse des Fragebogens zur Dorfmoderation vorgestellt, erläutert Tobias Baumgärtner vom Beratungsbüro Kobra in Landau, das den Prozess begleitet. Auf acht Seiten konnten die Bürger dort unter anderem die Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Versorgung, oder die Möglichkeiten, sich zu Treffen bewerten. Andere Fragen zielten auf die digitale Versorgung und Vereinsangebote ab.

„Was läuft gut, was läuft schlecht, was sind die Wünsche?“, fasst Baumgärtner zusammen, was an diesem ersten Abend passieren wird. Ziel sei es, bereits Schwerpunkte herauszubilden und zu priorisieren, welche Projekte den Menschen am wichtigsten seien. Am Dienstag sollen auch schon die ersten drei Arbeitsgruppen gebildet werden. Die Termine für die ersten Treffen sind bereits terminiert: 22., 29. und am 30. November, jeweils 19 Uhr im Bürgerhaus. „Die Adventszeit und die Fußball-WM sind ein bisschen eine Konkurrenz und wir wollten mit der Arbeit beginnen, wenn die Ergebnisse aus dem Fragebogen noch allen präsent sind“, erläutert Baumgärtner. Im Januar soll dann ein Rundgang durch den Ort gemacht werden. „Da bekommt man noch mal einen guten Eindruck, welche Maßnahmen angepackt werden sollten“, so der Planer. Die Dorfmoderation werde innerhalb eines Jahres abgeschlossen, im Sommer aber bereits der Maßnahmenkatalog inhaltlich fertig sein.

Wichtig ist es Baumgärtner auch, Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Diese hätten oft noch mal einen ganz anderen Blick auf ihr Dorf und ihre eigenen Vorstellungen. Deswegen wird es für sie im nächsten Frühjahr eigene „Streifzüge“ in locker Form durch den Ort geben.

Termin:

Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation Fischbach am Dienstag, 15. November, 19 Uhr, Bürgerhaus Fischbach. Weitere Infos unter www.fischbach-pfalz.de.