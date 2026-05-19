„Alle Jahre wieder“: So auch in diesem Jahr gibt es in Mackenbach auf dem Kirchendach Nachwuchs bei den Störchen. Man kann die Storchenbabys von der Straße aus kaum sehen – so klein sind sie noch. Aber Franz Wild kann aus seinem Haus fast ins Nest gucken und hat auch den einen der beiden kleinen Störche fotografiert.

Wie Pfarrer Oliver Bös erzählt, waren Hilde und Heinz in diesem Jahr schon im Januar nach Mackenbach zurückgekehrt und haben ihr Nest auf dem Kirchendach aufgeräumt und bewohnbar gemacht. Woher die Storcheneltern ihre Namen haben, erklärt er kurz und bündig: „Sie stammen aus dem Saarland und dort gibt es auch eine Familie mit Heinz und Hilde, nämlich die Beckers.“ Ob eines der Jungen nun auch wie in der Fernsehfamilie auf den Namen Stefan getauft wird, ließ Bös offen.

Auch in diesem Jahr kann in Mackenbach also wieder ein Storchenfest mit Storchentaufe gefeiert werden: am Pfingstsonntag, 24. Mai, an der Kirche.