Über dem dreieckigen Schild am Straßenrand hängt eine gelbe Warnweste mit dem Aufdruck „Beetschwestern im Einsatz“. Direkt daneben auf der kleinen Grünfläche schneiden Diana Neudert, Sabine Prodehl, Beate Huber und Christine Heberger vertrocknete Lavendelblüten von den Sträuchern. Ehrenamtlich verschönern sie den Ort.

„Sieben auf einen Streich sind wir, wenn wir alle zusammen arbeiten“, erklärt Initiatorin und „Oberschwester“ Christine Heberger schmunzelnd. Seit rund zwei Jahren sind sie in der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde im Einsatz. „Das sieht ja nicht schön aus“, dachte sich Christine Heberger im Juni 2019 – kurz vor der Frankensteiner Kerwe. Sie war auf dem Weg Richtung Kerweplatz. Dabei fielen ihr drei ungepflegte Beete entlang der Straße ins Auge. Sie habe „nicht lange gefackelt“ und diese auf Vordermann gebracht. So nahm alles seinen Anfang. Im März 2020 stand der Entschluss fest, an dem Projekt der Dorfverschönerung festzuhalten. Seitdem sind die Beetschwestern, wie sich die Truppe selbst scherzhaft nennt, „mit viel Humor im Einsatz“.

Anwohner spendeten spontan Geld für Pflanzen

Als sie in der Nähe der Kirche arbeiteten, sei ihnen der Name eingefallen. „Wir sind hier zum beeten.“ Einmal in der Woche, meist donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr, hat sich ein fester Arbeitseinsatz etabliert. Etwas zu tun gibt es immer. „Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt.“ Die Dorfgemeinschaft zeige Interesse und unterstütze das Projekt. Viele Anwohner spendeten spontan Geld für den Kauf von Pflanzen. „Wir würden auch helfen, wenn wir jünger wären“, laute ein oft gehörter Satz. Ein großzügiger Spender aus dem Schliertal finanzierte etliche Pflanzen – wie den Lavendel für die Grünanlage in der Neustadter Straße. Es käme auch öfter vor, dass Anwohner sie auf eine Tasse Kaffee oder einen Secco einladen. Das seien dann richtig schöne Arbeitseinsätze, schwärmen die Frauen.

Mehr als Grünflächenpflege

Ansonsten zahlen die Beetschwestern für die Pflanzen auch viel aus eigener Tasche. „Die Ortsgemeinde hat ja kein Geld.“ Mit der Pflege der Grünanlagen ist es den sieben Frauen nicht getan. Weitere Aktionen waren das Streichen der Sitzbänke auf dem Friedhof, das Putzen der Leichenhalle, Geländer streichen und den Bouleplatz bespielbar herrichten. „Das hier ist mein Lebenselixier, mein voller Ausgleich“, sagt Christine Heberger, die hauptberuflich an der Pforte des Neustadter Hetzelstifts arbeitet.

Ortsbürgermeister Eckhart Vogel (FWG) ist voll des Lobes. „Ich bin sehr froh und dankbar für das Engagement der Beetschwestern.“ Die Ortsgemeinde verfüge lediglich über einen Vollzeit Gemeindearbeiter. „Alleine ist die Arbeit nicht zu schaffen. Ein Kollege unterstützt stundenweise, aber auch dann ist es noch zu viel“, sagt Vogel.

Wenig schön sei es, ständig Zigarettenkippen, Müll und Hundekot zu finden, so die Frauen. Kleine Holzbrettchen, versehen mit einer Aufschrift, die Hunde nicht ihr Geschäft in die Beete verrichten zu lassen, wurden aufgestellt. Hundebesitzer seien leider oft sehr uneinsichtig, meint Diana Neudert. Eine größere Gefahr gehe von rücksichtslosen Autofahrern aus. „Sie bremsen nicht, sondern geben oft richtig Gas, wenn sie an uns vorbeifahren. Das ist manchmal lebensgefährlich“, klagt Christine Heberger.

„Jetzt ist Erhalten angesagt“

Doch die Motivation der Beetschwestern ist nach wie vor groß. „Wir bekommen so viel positive Rückmeldung seitens der Einwohner. Viele fahren mit Daumen hoch vorbei und winken uns. Das tut sehr gut!“ So lange sie es können, werden sie diese Arbeiten machen, versichern die Frauen. „Wir haben anderthalb Jahre gebraucht, um alles sauber zu machen und herzurichten. Jetzt ist Erhalten angesagt.“ Ihr Credo lautet: „Wir gehören nicht zu den Meckerern. Wir sind Macher. Wer sich im Dorf an etwas stört, der soll nicht meckern, sondern mitmachen!“