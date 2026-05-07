Im Beerewei(n)museum sollen künftig Infos auch digital ausgespielt werden. Die dafür benötigten Geräte sollen angeschafft werden.

Für das Beerewei(n)museum soll ein Informationsbildschirm für Besucher und für dementsprechende Führungen angeschafft werden, wie Ortsbürgermeister Ulrich Stemler (FWG) der RHEINPFALZ mitteilte. Zusätzlich sei auch ein Mini-PC erforderlich, so die Verbandsgemeindeverwaltung. Ein Angebot für den Infobildschirm lag dem Gemeinderat Eulenbis bei seiner jüngsten Sitzung vor, 1599 Euro netto soll der Bildschirm kosten. Die Kosten für die Anschaffung des Mini-PC belaufen sich auf 829 Euro, allerdings besteht laut Stemler noch Klärungsbedarf bei der Angebotsfirma. Einstimmig hat der Gemeinderat den Ortsbürgermeister ermächtigt, bis zu einer maximalen Bruttosumme von 3000 Euro die Geräte beim günstigsten Anbieter zu kaufen.