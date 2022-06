Windräder sollen künftig näher an Ortschaften errichtet werden dürfen. So sieht es eine Änderung der Landesverordnung über das Landesentwicklungsprogramm vor. Dieser hat der Otterbacher Rat zugestimmt. Es gibt jedoch auch Bedenken.

Der umfassende Ausbau erneuerbarer Energiequellen ist eines der zentralen Ziele der Landesregierung. Im Rahmen eines Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens waren die Ratsmitglieder am Dienstagabend zu einer Stellungnahme aufgefordert. Der Landesregierung will eine „dynamischere Entwicklung beim Zubau von Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaik“ erreichen. Im Wesentlichen gehe es um die Reduzierung der Mindestsiedlungsabstände zu bewohnten Gebieten von 1000 auf 900 Meter. Ebenso um weitere Annäherung um 20 Prozent im Falle von Repowering-Vorhaben, an die künftig zudem geringere Voraussetzungen gestellt würden. Ferner stehe eine Öffnung von Naturpark-Kernzonen für die Windenergienutzung an.

„Das gefällt mir nicht“, meinte CDU-Fraktionsvorsitzende Brigitte Hörhammer. Andere Rastmitglieder und Ortsbürgermeister Stefan Kölbel (SPD) machten darauf aufmerksam, dass es auf der Gemarkung der Gemeinde Otterbach weder für die Errichtung von Windrädern noch für den Bau von Photovoltaik-Anlagen in irgendeiner Weise geeignete Flächen gebe. Es sollte aber doch bedacht werden, dass „wir hier auch in gewisser Weise für eine Reihe von Nachbargemeinden mit abstimmen“, meinte die CDU-Fraktionsvorsitzende dazu. Die Situation beispielsweise in Schallodenbach, Mehlbach oder Schneckenhausen sehe für die dort Betroffenen ganz anders aus. Am Ende gab es ein positives Votum für die Änderung der Landesverordnung. Von 18 Ratsmitgliedern stimmten fünf dagegen, eines enthielt sich.