Den Entwurf für den Bebauungsplan „Wohnpark am Weiherberg“ stellten Lisa Müller und Sarah End vom Planungsbüro „Kernplan“ dem Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend vor. Die SPD-Fraktion monierte, dass wichtige Aspekte fehlen würden.

Der Entwurf sieht die Bebauung des Areals mit drei Einfamilienhäusern mit jeweils einer Wohneinheit sowie mit zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils maximal acht Wohneinheiten vor. Das Haus des ehemaligen Kinderhorts soll dabei erhalten bleiben und als Wohngebäude genutzt werden. Insgesamt seien 39 Stellplätze vorgesehen. Durch eine entsprechende Bepflanzung, soll eine parkartige Anlage entstehen.

Die SPD-Fraktion hatte vorab moniert, dass wichtige Aspekte – wie zum Beispiel das genaue Einzeichnen der vorgesehenen Stellplätze auf dem Areal – auch nach der Sitzung des Bauausschusses nicht berücksichtigt worden seien. Walter Rung (CDU) argumentierte dagegen, dass alle klärungsbedürftigen Aspekte im anschließenden Genehmigungsverfahren eingebracht werden könnten. Dafür sei dieses da. Überdies sei es ganz wesentlich, dass die nun vorliegende Planung der Bebauung im Innenbereich der Gemeinde als vorrangig anerkannt würde. Hierfür sei die Kompromissfähigkeit der Planer wie auch der zukünftigen Nachbarn erforderlich.

Der Beschlussvorschlag von Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) sah vor, den kritischen Klärungsbedarf der SPD-Fraktion mit dem Aufstellungsbeschluss als Prüfungsauftrag an die Verwaltung weiterzureichen. Dreizehn Ratsmitglieder stimmten dafür, fünf dagegen.