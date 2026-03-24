In Sembach soll ein Bewegungspark entstehen. Bei der Diskussion um den Bebauungsplan im Ortsgemeinderat schien es, als sei die Euphorie für das ehrgeizige Projekt verflogen.

Es war die Idee der Sembacher Bevölkerung, einen Bewegungspark für Jung und Alt am Ortsrand zu etablieren. Bei einem Spielplatzfest konnten die Bewohner in einer Art Wunschbox ihre Ideen zum geplanten Bewegungspark hinterlegen. Einzige Bedingung: Speziell Kinder und Jugendliche sollten eine Möglichkeit finden, sich zu bewegen und sportlich aktiv zu werden. Ortsbürgermeister Peter Beutler war von Anfang an überzeugt davon, dass nicht nur Jugendliche von der neuen Anlage profitieren werden. Rund 140.000 Euro will die Gemeinde dafür in die Hand nehmen, 50.000 Euro davon sollen über die Sportstättenförderung „Land in Bewegung“ bezuschusst werden.

Nördlich des Stockfelds soll auf einem großräumigen Gelände der alte Bolzplatz umgestaltet und um weitere Attraktionen ergänzt werden. Entstehen soll dabei auch eine Calisthenics-Anlage, eine Art Fitnessstudio im Grünen für ein effektives Eigengewichtstraining mit entsprechenden Geräten. Zudem sollen Basketballkörbe installiert und ein Pumptrack angelegt werden. Auf dieser speziellen Mountainbikestrecke kann unter Ausnutzung des welligen Längsprofils durch koordinierte, „pumpende“ Auf- und Abwärtsbewegungen des Körpers Geschwindigkeit aufgebaut werden, ohne selbst in die Pedale treten zu müssen.

Teil des Gebiets ist der Landwirtschaft vorbehalten

Für das bislang von der Gemeinde verpachtete und überwiegend als Landwirtschaftsfläche ausgewiesene Gelände wurde ein Bebauungsplan unter der Bezeichnung „Bewegungspark Sembach“ erstellt. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zeigte die Landwirtschaftskammer einen Zielkonflikt mit dem Raumordnungsplan an, da der Geltungsbereich teilweise das Vorranggebiet Landwirtschaft überlagert. Um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, will die Gemeinde nun den Geltungsbereich nach Westen verschieben, um den Zielkonflikt mit dem Raumordnungsplan zu umgehen.

Die nun betroffene Teilfläche ist aktuell noch überwiegend an einen Landwirt verpachtet, wird aber zurzeit nicht landwirtschaftlich genutzt. Die Verwaltung wolle nun Kontakt mit dem Pächter aufnehmen, während der neue Geltungsbereich bis zur förmlichen Offenlegung des Entwurfs noch einmal landespflegerisch betrachtet wird.

Nur die FWG stimmt für den Bebauungsplan

Ortsbürgermeister Peter Beutler ist nach wie vor davon überzeugt, dass der neue Bewegungspark in der Gemeinde ein attraktives Angebot schaffe und im Wettbewerb um Neubürger durchaus punkten könne. Das sah lange Zeit nicht nur die Mehrheitsfraktion der FWG genauso. Zwischenzeitlich scheint sich allerdings ein leiser, wenn auch vernehmbarer Widerstand zu formieren.

Es ist von zu hohen Kosten und zu wenigen Kindern die Rede, aber auch davon, das Gelände besser als Ausgleichsfläche für Neubaugebiete zu reservieren. Die FWG votierte geschlossen für die Aufstellung des Bebauungsplans (acht Stimmen). Die CDU (drei) lehnte die Beschlussempfehlung ab. Die SPD (drei) enthielt sich der Stimme. Eine RHEINPFALZ-Anfrage an die CDU-Fraktion zu ihrem Abstimmungsverhalten blieb unbeantwortet.