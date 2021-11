In einer sachlichen und unaufgeregten Atmosphäre diskutierten am Mittwochabend Bürger der Gemeinde Hirschhorn über die zukünftige Gestaltung des Areals an der Turnhalle. Am Ende war klar, dass nicht die Wohnbebauung, sondern die Schaffung eines Dorfmittelpunktes mit Freizeitmöglichkeiten die meisten Sympathien der Einheimischen genoss.

Unter der zurückhaltenden Moderation durch Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup und Verbandsbürgermeister Harald Westrich wurde die Veranstaltung im Bürgerhaus zur Ideenschmiede. „Zu den Rahmenbedingungen der Gestaltung des Sportplatzgeländes gehört“, so Westrich, „dass der Ortsgemeinderat schon 2016 darauf gedrängt hat, der Wohnbebauung dort einen möglichst großen Raum zu eröffnen.“ Im Zusammenhang mit der Beratung des neuen Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde sei allerdings auch klar gewesen, dass es für alle Ortsgemeinden nur gewisse Kontingente als Bauland gebe. Für die Orte im Lautertal lägen diese Schwellenwerte etwas höher als sonst, weil sie Anlieger an der Bahnlinie seien. Vor der Entscheidung über den Flächennutzungsplan läge allerdings ein Marathon, denn eine Vielzahl von Behörden müsse gehört werden und Stellung nehmen.

Während die Untere Denkmalschutzbehörde im Fall der Hirschhorner Wünsche keine Bedenken geäußert habe, sei das Verdikt der Naturschützer bei der Kreisverwaltung gewichtig ausgefallen. Die Anlage von Wohnhäusern dürfe nicht so stark von der Bebauungslinie des Ortes in Talrichtung abzweigen. Dieses Argument habe vor allem deshalb an Gewicht gewonnen, weil – so Westrich – aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen eine Aufschüttung des Geländes ins Gespräch gekommen sei. Weitere Bedenken gegen eine vollständige Bebauung seien wegen des Hochwasserschutzes geäußert worden. „Die Hälfte als Bauland ist drin“, zitierte der Chef der Verbandsgemeinde Stimmen aus der Kreisverwaltung. Deshalb sei zunächst im neuen Flächennutzungsplan die Bebauung auf einer Fläche von 0,48 Hektar erlaubt. Allerdings komme es auf die tatsächliche Art der zukünftigen Nutzung an. „Unter bestimmten Bedingungen ist auch eine Anpassung des Flächennutzungsplans möglich“, deutete Westrich an.

Viele Ideen für die Entwicklung

„Wir wollten einfach die Bürger fragen“, hatte Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup zur Begrüßung gesagt, angesichts eines Besucheransturms, der die Sitzplatzkapazität des Bürgerhaus-Saales überschritt. Sie freue sich, dass so viele Mitbürger Interesse an diesem Dialog zeigten. „Vielleicht findet sich eine Idee, die möglichst viele unterstützen.“ Sie sehe es als einmalige Chance, ein so großes Feld im Rahmen der Ortsentwicklung zu gestalten.

In den Beiträgen aller Beteiligten entfaltete sich zunächst eine große Bandbreite an Ideen zur Entwicklung des Sportplatzgeländes. Sie reichte von der Wohnbebauung nach Abriss der Halle oder barrierefreiem Wohnen in einer größeren Anlage über die Nutzung als Platz für mobiles Wohnen, um für die Gemeinde „Geld zu generieren“. Ein Solarpark wurde ebenso genannt wie die Anlage von Garagen, bis hin zur Gestaltung eines neuen Dorfplatzes mit Freizeitmöglichkeiten ging es. Einigen Eindruck machte dabei der Beitrag von Karl Heinz Eckhard. Er erzählte davon, dass aus den Reihen der Fußballabteilung jahrelang für den Sportplatz und die Halle gekämpft worden sei. Es sei damals ein Traum gewesen, dass schließlich 1985 die Anlage habe verwirklicht werden können. „Mir kommen die Tränen, dass dies nun vorbei sein soll.“ Nach einer Pause gelang schließlich mit Hilfe der Moderatoren eine systematische Ideensammlung. Alle Vorschläge fanden sich als Stichworte an einer Pinnwand. Zur Bewertung der Ideen wurden alle Anwesenden gebeten, mit Hilfe zweier Filzpunkte ihre Sympathien für Gestaltungsvorschläge zum Ausdruck zu bringen. Spitzenreiter wurde dabei die Idee, das Areal nicht zu bebauen, sondern als Dorfplatz mit Halle zu erhalten und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zu schaffen.