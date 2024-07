Die Zusammensetzung des Frankensteiner Gemeinderates hat sich im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode deutlich verändert.

Hans Jörg Nett ist im Frankensteiner Gemeinderat kein Unbekannter. 2004 trat er in die FWG ein, genauso lange sitzt er auch schon im Frankensteiner Gemeinderat. Dennoch gibt es auch in seiner politischen Vita Neuerungen. Bei der Kommunalwahl im Juni wurde Nett zum Ortsbürgermeister gewählt und nun in der konstituierenden Sitzung des Gremiums vereidigt.

Weiterhin stand die Wahl der Beigeordneten auf dem Programm. Für das Amt des Ersten Beigeordneten wurde Beate Huber (FWG) als einzige Kandidatin vorgeschlagen. Sie war in der vergangenen Legislaturperiode bereits als weitere Beigeordnete tätig. In geheimer Wahl erhielt sie zwölf Stimmen und wurde somit einstimmig gewählt. Weitere Beigeordnete wird Olivia Hammann sein – auch sie wurde einstimmig gewählt.

Insgesamt sind sieben Ratsmitglieder neu ins Gremium gewählt worden. Neben den neun FWG-Vertretern haben nun auch zwei AfD-Vertreter sowie Monika Schirdewahn von der gleichnamigen Wählergruppe ihre Arbeit aufgenommen.