Was dem Menschen recht ist, kann seinem vierbeinigen besten Freund nur billig sein: ein erfrischender Sprung ins kühle Nass bei sommerlichen Temperaturen. Dazu gab es für viele Hunde reichlich Gelegenheit beim Sommerfest der Animal Sunshine Farm, die auf ihrem Gelände im Kindsbacher Industriegebiet Wasserbecken aufgestellt hatte – von der kleinsten Wassermuschel bis zum 16.000-Liter-Becken.

Was am nasskalten Samstag noch kaum denkbar war, traf mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen pünktlich zum Sommerfest der Sunshine-Farm am Sonntag ein. Vereinsvorsitzender