Investitionen in die Kindertagesstätte und in neue Bauplätze sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedermohr für das Jahr 2022 vor. Dieser wurde am Dienstagabend einstimmig beschossen.

Im Ergebnishaushalt stehen rote Zahlen zu Buche. Der Finanzhaushalt weist hingegen ein Plus auf. Bedeutende Investitionen sind im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Matschberg“ vorgesehen. Sowohl Vermessungskosten wie auch Ausgaben für die Planung der Erschließungsstraße, für die Beleuchtung und für die Entwässerung sind größere Posten.

Außerdem soll im Hinblick auf mögliche Entwicklungen der Pandemie die Kindertagesstätte „Sterntaler“ mit einer Lüftungsanlage ausgestattet werden. Zudem muss im Zusammenhang mit dem neuen Kitagesetz die Küche ertüchtigt und umgebaut werden. Auch ein neues Spielgerät im Außenbereich wird angeschafft.

Im Rahmen des Straßen-Ausbauprogramms der Jahre 2022 bis 2026 ist vorgesehen, zunächst Mittel für den Ausbau der Bergstraße im Ortsteil Niedermohr in den Haushalt einzustellen. Dies gilt auch für den barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation im Ort. Es handelt sich dabei um ein Programm der Deutschen Bahn für Stationen, in deren Einzugsgebiet ein erhöhter Bedarf an Barrierefreiheit besteht.

Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt schlägt ein Minus von 70.000 Euro zu Buche, der Finanzhaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 53.000 Euro auf.